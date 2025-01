Presidente do Paysandu diz que recebeu convite para amistoso contra o Boca Juniors

Há quase 22 anos, o Paysandu fez história ao vencer o Boca Juniors em plena La Bombonera, durante a disputa da Libertadores da América de 2003. O clube bicolor venceu por 1 a 0 na casa do adversário e, mesmo tendo sido eliminado no jogo de volta, a partida de ida ficou marcada na história e até hoje é lembrada. Por conta disso, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, falou sobre a possibilidade de um reencontro entre as equipes.

Em entrevista ao jornalista Edson Matoso, o dirigente bicolor afirmou que, de fato, entraram em contato com ele para falar a respeito da realização de um amistoso entre as equipes. O jogo seria no dia 15 de janeiro. Contudo, a ideia ficou apenas no papel, pois não havia uma janela para a realização da partida.

"Eu tive só um contato de um empresário do Sul que me ofereceu a oportunidade de fazer um amistoso com o Boca Juniors na Argentina, dia 15 de janeiro. No entanto, devido ao calendário, eu já havia descartado. Então, essa conversa não chegou nem a avançar. Eu nem criei expectativa porque havia o jogo contra a Tuna no dia 12. Como eu iria para a Argentina no dia 15 e jogar no dia 19 [no Parazão]? Não houve uma proposta de fato para o clube porque eu cortei. Mas teve a oportunidade de fazer o amistoso na La Bombonera. Ia ser uma coisa diferente, mas teria um custo muito grande para levar", revelou o presidente bicolor.

Apesar do reencontro não ter ocorrido, o dirigente do Papão não descartou a possibilidade de os clubes organizarem um amistoso no futuro. Roger destacou que o duelo marcou a história do Paysandu e da Libertadores, já que até hoje é lembrado.

"Tem uma história entre o Paysandu e o Boca. Toda vez que o Boca joga na Libertadores com qualquer clube brasileiro, todo mundo lembra da vitória do Paysandu na La Bombonera. Então, eu acho que é algo que podemos fazer um jogo festivo lá na frente, porque ainda tem aquela rixa do jogo aqui também, no qual acabamos sendo eliminados, mas por um time de alto nível", afirmou Aguilera.

O jogo histórico para o Bicola ocorreu no dia 24 de abril de 2003, pelas oitavas de final da Libertadores. O Papão, que tinha no elenco Robgol, Lecheva, Vanderson, Iarley, entre outros, não era o favorito para o duelo contra o adversário. O Boca Juniors era um dos maiores campeões do futebol sul-americano e, principalmente, jogava em sua casa, na La Bombonera, um dos estádios mais temidos da América do Sul por conta da força da torcida local.

Mas, contra todas as adversidades, o Paysandu conseguiu a vitória histórica. Aos 22 minutos do segundo tempo, Iarley fez o gol que garantiu o triunfo ao clube paraense.

Com o 1 a 0 na mala, a equipe retornou a Belém e jamais esqueceu o feito. Contudo, na partida de volta, apesar do Mangueirão lotado, o Paysandu perdeu por 4 a 2 e foi eliminado da competição.