Na Supercopa, Nicolas quebra jejum de seis meses sem gols e técnico comemora: 'Vai dar confiança'

O atacante Nicolas foi o artilheiro do Paysandu na temporada de 2024. No entanto, o centroavante bicolor não marcava um gol com a camisa do Papão há seis meses. No último domingo (12), no Mangueirão, o jejum foi quebrado em grande estilo. O jogador marcou os dois gols que garantiram a vitória do Bicola sobre a Tuna Luso na final da Supercopa Grão-Pará.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A última vez que Nicolas havia balançado as redes foi no dia 12 de julho de 2024, contra o Ceará, na Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Paysandu venceu por 2 a 1. Desde aquele momento, o então homem-gol bicolor amargava uma "seca", que completou seis meses justamente no último domingo (12). No entanto, o atacante desencantou e, mais uma vez, foi decisivo para o Bicola.

Após a partida, o treinador bicolor, Márcio Fernandes, saiu em defesa de Nicolas e destacou que estava feliz com o fato de o jogador voltar a marcar. O técnico afirmou que o atleta estava inquieto com a fase ruim e que sempre trabalhou duro para apresentar o melhor futebol. Além disso, o comandante do Bicola ressaltou que, a partir de agora, espera que o centroavante ganhe confiança para ajudar ainda mais o time.

VEJA MAIS

"Nicolas voltou a fazer gol. Isso nos deixa muito felizes, porque ele é um jogador muito importante para o nosso grupo", declarou Márcio Fernandes na coletiva pós-jogo. "Mas é um jogador que é muito cobrado, pela qualidade e por tudo o que ele fez no Paysandu. A gente sofre com ele também porque é um cara que trabalha muito, busca, não é acomodado, e hoje saíram os dois gols. Isso vai dar confiança a ele, e, consequentemente, vamos ganhar um jogador com muito mais qualidade", afirmou o treinador.

Números

Nicolas terminou a temporada de 2024 muito questionado pela torcida bicolor. Apesar de ter sido o artilheiro do time, com 20 gols, o atacante pouco marcou ou deu assistências na Série B do Brasileirão, fazendo apenas três gols. Esse desempenho fez com que o atleta fosse bastante criticado e cobrado pelos torcedores.

Já no Parazão, o jogador marcou 11 vezes, e na Copa Verde balançou as redes outras seis, sendo decisivo nas conquistas dos dois títulos.

Para esta temporada, o atacante pode ter ainda mais pressão. Diferentemente do ano passado, o Paysandu não quer passar sufoco e saiu no mercado em busca de atacantes para reforçar o setor ofensivo do Papão. O presidente do Papão, Roger Aguilera, já afirmou que pretende contratar um centroavante para jogar, e não apenas para "compor o elenco".

Nicolas tem 35 anos e está na sua segunda passagem pelo Paysandu. O jogador se destacou no Papão nas temporadas de 2019 e 2020. Em 2021, deixou o clube no meio da temporada e foi para o Goiás-GO. O retorno do atleta ocorreu em 2024. Com a camisa do Bicola, o atacante tem títulos do Parazão e duas Copas Verde.