Nicolas ameaçado? Presidente do Paysandu diz que quer contratar novo centroavante: 'Muitas opções'

A temporada do atacante Nicolas não terminou como começou. Após ser o artilheiro do Paysandu no Parazão, o jogador não conseguiu se destacar na Série B e, em 2025, pode ter sua posição ameaçada. De acordo com o presidente do Bicola, Roger Aguilera, o clube planeja contratar um novo centroavante, desta vez, não apenas para compor elenco, mas para jogar.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"O centroavante, eu não quero 'contratar por contratar'. Nós estamos olhando bem o mercado. Nós vamos disponibilizar um bom recurso para trazer um atleta. Então, não vou trazer um atleta só para compor. Nesse ano, nós trouxemos o Joel [Tagueu], que foi um investimento alto, que acabou não dando certo. [Por isso], estamos tendo muito cuidado nessa contratação", revelou o dirigente bicolor em entrevista para o jornalista José Maria Trindade.

"Tem muitas opções. Nós temos uma negociação em andamento há bastante tempo, que a gente colocou essa semana como ponto final. Então, o centroavante é uma posição que estamos olhando e vamos trazer", completou Aguilera.

VEJA MAIS

Com a chegada de um novo atleta para a posição, a titularidade de Nicolas poderia ser ameaçada. Apesar de ter feito a sua melhor temporada com a camisa do Paysandu - e da carreira - em termos de gols marcados, o jogador foi bastante cobrado pela falta de protagonismo na disputa da Segundona. Assim, sem ter um substituto, o Papão manteve o atacante como titular durante todo o ano.

Ao todo, ele disputou 50 jogos e marcou 20 gols, sendo 11 no Campeonato Paraense, seis na Copa Verde e apenas três na Série B, além de ter contribuído com quatro assistências. Com esta campanha na temporada, Nicolas terminou como artilheiro da equipe bicolor em 2024, mas faltou manter o rendimento no Campeonato Brasileiro, que era a principal disputa do ano.

Outras contratações

Além de mais um centroavante, Roger Aguilera tem planos para contratar mais quatro ou cinco atletas nesta janela para reforçar o elenco, segundo ele. Ainda conforme o dirigente, as principais posições são para zagueiro, vaga aberta por conta da situação de Lucas Maia, atacante, meia e volante.

"Temos algumas lacunas no elenco. Precisamos contratar mais um goleiro, mas como já temos três, vamos esperar uma oportunidade financeiramente e tecnicamente vantajosa para o Paysandu. Precisamos também de mais um zagueiro; com a saída de Lucas Maia, abriu-se uma lacuna, apesar de já termos reposição com o Valdo. Esperamos que ele chegue, se adapte bem e já possa atuar. Além disso, precisamos de um primeiro volante, um meia, um extremo e o atacante. Essas são as posições que ainda vamos reforçar", explicou Aguilera.