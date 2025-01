É hora de sair de cena! Mauricio Ettinger avalia gestão e se despede do Paysandu

Presidente do Paysandu desde 2020, Mauricio Ettinger deixou o clube no dia 31 de dezembro, ao final do segundo mandato. Durante sua gestão, que durou quatro anos, Ettinger enfrentou altos e baixos e, claro, críticas da torcida. Contudo, a gestão foi encerrada com um saldo positivo, pois conquistou o acesso para a Série B e manteve o Papão na segundona.

Antes de deixar o cargo, Mauricio concedeu uma entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal. Ele fez um balanço do período em que comandou o clube, revelou o que pretende fazer após sair de cena e deixou uma mensagem de despedida para a torcida bicolor.

Qual o balanço que você faz dos seus dois mandatos?

Quando assumimos a presidência, estávamos na Série C. Agora, deixamos o clube na Série B. Nesses dois mandatos, conquistamos quatro títulos: dois Campeonatos Paraenses, sendo o último o 50º, de forma invicta, e duas Copas Verdes, além do acesso. Mas, principalmente, deixamos o clube mais organizado administrativamente, mais profissionalizado, com dívidas equalizadas e o Centro de Treinamento iniciado, já com dois campos operacionais. Tudo isso foi possível graças a diretorias muito trabalhadoras e parceiras, com vice-presidentes bastante atuantes.

Agora que irá sair do cargo de presidente, você pretende continuar trabalhando no clube em outra função?

Vou descansar no início e, depois, assumo o mandato como Conselheiro Nato. Vou continuar ajudando onde for necessário.

Qual foi o ponto alto da sua gestão?

Tivemos altos e baixos, como tudo no futebol, mas o balanço final foi muito favorável.

Uma palavra de despedida para a torcida?

A torcida do Paysandu é fantástica, e sem ela nada teríamos conseguido. Agora, junto-me a ela e continuarei apoiando o Paysandu em tudo. Desejo a todos um feliz Natal e um Ano Novo cheio de felicidades, saúde e alegrias. Rumo à Série A!

Novo presidente

O novo presidente do Paysandu é Roger Aguilera. Roger, que atualmente é vice de Mauricio, é neto de Raul Aguilera, que dá nome ao CT bicolor. Ele assumiu o Papão em 1º de janeiro de 2025. Sua gestão será referente ao biênio 2025/2026.