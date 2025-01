Quintana celebra início de temporada no Paysandu: 'É muito bom começar o ano com o time'

O zagueiro Yeferson Quintana, um dos remanescentes do elenco do Paysandu, inicia sua segunda temporada no clube paraense. Ele se juntou ao elenco nesta semana e já tem uma decisão à frente: no próximo dia 12, o Papão disputa a final da Supercopa Grão-Pará contra a Tuna Luso. Além disso, o Campeonato Paraense, que começa no dia 18, surge como uma das principais metas do clube.

Quintana celebrou o fato de iniciar a temporada desde o começo com o restante do grupo, diferente do ano passado. "Foi bom chegar no início, começar o ano com o time. Ano passado eu cheguei dia 4 de abril, já no fim do Paraense. Como eu estava vindo da Portuguesa, não conhecia muita coisa daqui, mas agora sei que os campos são pesados", destaca.

A experiência acumulada em 2024 trouxe lições importantes. Quintana falou sobre as peculiaridades do Campeonato Paraense, que envolve longas viagens e condições adversas de jogo. "Falamos muito no ano passado que são muitas viagens, campos pesados, clima mais complicado. Falaram muito sobre os times do interior, mas é isso. Não importa a condição, onde jogar o Paysandu tem que ganhar", afirmou.

Quintana revelou que a permanência no clube já estava definida desde o final da última temporada, apesar de ter recebido sondagens de outras equipes. "Tive interesse de outros times, mas eu sabia do meu compromisso aqui nesse ano. Eles falaram que queriam contar comigo, então eu estou aqui", disse o defensor, reforçando sua identificação com o projeto bicolor

Quintana e Luan Freitas são os únicos remanescentes na defesa. Na última quinta, o Papão anunciou o zagueiro Valdo, como reforço que se soma aos garotos da base. "Volto com vontade de treinar, jogar, fazer o melhor. Hoje em dia só eu e o Luan, que joga mais de meia. Agora vai chegar um companheiro novo, além dos meninos da base. Se o treinador optar por mim, eu estou pronto", comentou.

Mesmo durante as férias, Quintana não descuidou da preparação física. O jogador revelou que o clube manteve contato com o elenco durante o período de descanso, garantindo que todos estivessem prontos para o início dos trabalhos. "Tivemos treinos durante as férias. Eles mandavam um questionário para responder. Nesse tempo fiquei treinando. Além de que, estamos trabalhando aqui para não ficar sem movimento. Eu estou me preparando para entrar da melhor forma nos jogos. Estou preparado", finalizou.