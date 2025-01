Supercopa Grão-Pará: FPF confirma data e horário de Paysandu e Tuna

A temporada do Paysandu começa oficialmente com a disputa da Supercopa Grão-Pará contra a Tuna Luso. Nesta sexta-feira (3), a Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmou a data e o horário do duelo. O jogo está marcado para ocorrer no domingo (12), no estádio Mangueirão, às 17h.

A competição é em formato de jogo único e reúne o campeão do Campeonato Paraense da última temporada e o vencedor da Copa Grão-Pará. Conforme o regulamento, em caso de empate no tempo normal, a partida não terá prorrogação e a decisão irá para os pênaltis.

Esta é a segunda edição da Supercopa Grão-Pará. Em 2024, o Águia de Marabá levou o título ao vencer o Canaã por 1 a 0.

VEJA MAIS

O duelo também abre oficialmente a temporada do futebol paraense, que, logo em seguida, terá o início do Campeonato Paraense. Até o momento, ainda não foram divulgadas informações sobre a venda de ingressos para a partida, bem como os valores das entradas.

Preparação

Atualmente, as duas equipes estão em preparação para a temporada. O Paysandu iniciou os treinamentos ainda em dezembro, após algumas semanas de descanso depois do fim da Série B. O clube bicolor já realizou algumas contratações de peso, que devem chegar nos próximos dias para reforçar o time. Além disso, o Bicola também acertou a permanência de boa parte do elenco do último ano.

Enquanto isso, a Tuna, que passa por um processo de reestruturação, vai apostar na base para iniciar o ano. Além da Supercopa, a Águia do Souza ainda terá o Parazão, a Copa do Brasil e a Série D. O Papão tem um calendário mais cheio, com o Campeonato Estadual, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Segundona.