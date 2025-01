Paysandu não vai realizar amistosos de pré-temporada em 2025; saiba o motivo

Diferentemente das últimas temporadas, o Paysandu não deverá realizar jogos amistosos antes do primeiro compromisso oficial em 2025. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Roger Aguilera, ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

Segundo o mandatário alviceleste, a estreia do Paysandu na temporada será contra a Tuna Luso, no dia 12 de janeiro, em partida válida pela Supercopa Grão-Pará. O torneio reúne os vencedores do Campeonato Paraense e da Copa Grão-Pará da última temporada.

Em contato com a assessoria de comunicação do Papão, o Núcleo de Esportes apurou que a ausência de jogos amistosos se deve à falta de tempo hábil para organizá-los. Por ter disputado a Série B do Brasileirão até o final de novembro, o elenco do Paysandu precisou estender o calendário de compromissos, o que adiou o período de férias dos jogadores e, consequentemente, impactou a data de reapresentação.

Os atletas do Bicola iniciaram as atividades de pré-temporada logo após o Natal, no dia 26 de dezembro. Desde então, o elenco, que tem recebido novos jogadores diariamente, vem treinando no Estádio da Curuzu.

Na temporada de 2024, o Paysandu realizou dois amistosos: um contra a Seleção de Barcarena e outro contra a Tuna Luso. O primeiro, disputado no Estádio Barcarenão, terminou com vitória alviceleste por 4 a 0. Já o segundo, realizado na Curuzu, foi vencido pelo Papão por 2 a 1, de virada.

Diferentemente de 2024, a partida contra a Tuna Luso, em 2025, marcará o início do calendário oficial do clube. O confronto entre os campeões está programado para sábado (12), às 16h, no Estádio Mangueirão, com transmissão em tempo real pelo Oliberal.com.