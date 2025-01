Depois de se despedir do Paysandu pelas redes sociais, Esli Garcia é anunciado como reforço do Goiás

Esli Garcia vai defender o Goiás em 2025. O anúncio da contratação do atleta ex-Paysandu foi feito na tarde desta quarta-feira, dia 1 de janeiro de 2025. Depois de uma longa novela envolvendo a permanência do atleta em Belém, o sonho dos bicolores vai por água abaixo. O atacante venezuelano de 24 anos assinou contrato por duas temporadas, estendendo seu vínculo no futebol brasileiro por mais dois anos.

Esli García foi um dos principais jogadores do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. O venezuelano chegou ao Papão no início da temporada e aos poucos ganhou a admiração dos torcedores por conta da característica de finalizador. Ao todo, foram 45 jogos e 14 gols, sendo 10 na Segundona, marcados com a camisa do Papão. O jogador foi o artilheiro do Bicola na competição.

Apesar do bom desempenho em campo, o jogador não conseguiu a posição de titular, principalmente com o treinador Hélio dos Anjos, e a relação com a comissão técnica ficou estremecida. Inclusive, no texto de despedida do Paysandu ele agradeceu o ex-executivo do clube, Ary Barros, e sequer citou o nome do seu antigo treinador. Esli e Hélio tinham uma relação conturbada, com o treinador tendo dito várias vezes que o atacante era desprovido de força e preparo físico para suportar 90 minutos de jogo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Esli Garcia anuncia saída do Paysandu e se despede do clube: 'Cumpri meu sonho']]

Apesar disso, o atleta cavou seu espaço desbancando medalhões do time e, já sob o comando de Márcio Fernandes, começou a ter mais oportunidades entre os titulares. Jogando pelo Papão, além da permanência na Série B, Esli conquistou o título do Campeonato Paraense e da Copa Verde.