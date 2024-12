Destaque do Paysandu em 2024, Esli Garcia agradece título de Cidadão Paraense: 'muito feliz'

O atacante venezuelano Esli Garcia, que jogou a temporada 2024 pelo Paysandu, ganhou “mais um título” neste ano. O jogador recebeu o título de Cidadão paraense, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. O jogador que está de férias e não sabe se retorna para jogar no Paysandu, agradeceu pela honraria e afirmou que se sente um paraense.

Em sua conta no Instagram, o jogador fez uma publicação agradecendo a todos que o ajudaram nessa caminhada no Paysandu e desejou um Feliz Natal.

“Estou muito feliz por esse reconhecimento. Muito obrigado à Assembleia Legislativa do Pará, à todas as pessoas que me apoiaram desde o dia em que cheguei e por me fazer sentir mais um paraense. Um abraço a todos e um Feliz natal”, disse.

A horaria de conceder ao jogador venezuelano o título de Cidadão Paraense foi proposta pelo deputado estadual Erick Monteiro. A honraria é concedida a personalidades que contribuíram com o desenvolvimento do Estado.

Esli Garcia, de 24 anos, está de férias, após a temporada 2024 vestindo a camisa do Paysandu. O jogador foi um dos destaques da equipe bicolor na temporada, em que conquistou os títulos do Campeonato Paraense, fazendo gol na decisão, além da conquista da Copa Verde, também deixando sua marca na final.

Ao todo foram 45 jogos disputados com a camisa do Papão em 2024, com 14 gols, sendo o artilheiro do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Esli Garcia foi decisivo para o Papão na Segundona com gols importantes que ajudaram o clube a permanecer na competição para 2025.

O jogador segue sem dar pistas se retorna ao Paysandu para a próxima temporada. O então presidente do clube, Maurício Ettinger, informou ao O Liberal, que a negociação só depende do jogador, porém, o atleta quer atuar na Série A do Campeonato Brasileiro e vem sendo sondado por algumas equipes, além do Remo, maior rival do Paysandu e que pretende ter o jogador para a Série B do Brasileirão de 2025.