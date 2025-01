Amigos e familiares fazem homenagem a conselheiro do Paysandu com cortejo na frente da Curuzu

O conselheiro do Paysandu, Sérgio Francisco da Costa Júnior, conhecido como Sérgio Cabelo, morreu na última terça-feira (31), após 30 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital da capital paraense. Na manhã desta quinta-feira (2), foi realizada a despedida do dirigente bicolor, que foi marcada por uma homenagem ao torcedor do Bicola no estádio da Curuzu.

Após o velório, um cortejo com o corpo do conselheiro do Papão foi realizado. Entre os pontos por onde os veículos passaram, estava o estádio do Paysandu. A ação foi uma forma de homenagear Sérgio, que era apaixonado pelo clube bicolor.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver amigos e familiares nos carros acompanhando o trajeto e se despedindo do torcedor.

Em nota, o Paysandu lamentou a morte do conselheiro e prestou solidariedade aos familiares. "Sérgio Cabelo, como era conhecido por todos, ocupou a função de Conselheiro Efetivo do Clube até o dia 31/12/2024, dia de seu falecimento, e também contribuiu como grande apoiador das categorias de base do Clube. O clube se solidariza com familiares e amigos de Sérgio Costa neste momento de profunda tristeza", escreveu o Papão.

Entenda o caso

Sérgio Francisco estava internado desde o dia 28 de novembro, quando foi baleado dentro do próprio carro, no bairro Cidade Nova 5, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A vítima havia acabado de sair da casa da mãe e estava acompanhada da companheira.

O caso está sendo investigado pela polícia. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que um homem armado aguardava a saída de Sérgio da casa. Ao todo, seis disparos foram feitos, três em direção à lateral do motorista e outros três na parte da frente do veículo. O velório do conselheiro foi realizado na sede do Paysandu, no centro de Belém.

Homenagem a outro torcedor

Em novembro, o estádio da Curuzu também foi local de uma homenagem para um torcedor bicolor. Familiares e amigos de David Alves da Silva, conhecido como "Playboy" e vice-presidente de uma torcida organizada do clube, levaram o caixão com o corpo do torcedor para as arquibancadas da arena esportiva.

No local, os amigos e torcedores do Papão entoaram cânticos do Paysandu e balançaram bandeiras da equipe em homenagem a David, que foi assassinado a tiros no bairro da Marambaia, em Belém. Conforme as informações, dois homens chegaram próximos à vítima de moto, o passageiro desceu e disparou cerca de 10 vezes contra o torcedor bicolor. A Polícia Civil também investiga o caso.