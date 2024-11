Torcida do Paysandu leva caixão de vice de organizada assassinado à Curuzu e faz velório no estádio

Uma cena inusitada marcou a quinta-feira (21) no Estádio da Curuzu, em Belém. Torcedores do Paysandu levaram o caixão de David Alves da Silva, conhecido como "Playboy", vice-presidente de uma torcida organizada do clube, para as arquibancadas do Vovô da Cidade. No local, realizaram uma espécie de "velório" ao lado do corpo, horas antes do sepultamento.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver dezenas de torcedores reunidos na arquibancada voltada para a Travessa Curuzu. Em clima de festa, eles homenagearam "Playboy" com cânticos do Paysandu e bandeiras do clube.

Em um dos registros, o caixão com o corpo de David aparece posicionado em um dos degraus da arquibancada. Algumas pessoas, visivelmente emocionadas, estão debruçadas sobre a estrutura, chorando.

Após a homenagem na Curuzu, os torcedores seguiram em cortejo até um cemitério localizado na BR-316, onde realizaram outra despedida com camisas e bandeiras do Paysandu.

Torcedores do Paysandu fazem homenagem à vice-presidente de torcida organizada assassinado (Divulgação)

O crime

David Alves da Silva foi assassinado na Passagem Haroldo Veloso, nas proximidades da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), popularmente conhecida como "Prefeitura da Aeronáutica", no bairro da Marambaia, em Belém. Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local por uma das ruelas da área. O passageiro desceu da moto, sacou uma arma e disparou mais de dez vezes contra David.

O crime ocorreu em um horário de grande movimentação, quando moradores retornavam do trabalho e estudantes deixavam a escola, gerando pânico e correria na região. David morreu no local, e os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Figura conhecida entre os integrantes de uma torcida organizada do Paysandu, David era ativo nas redes sociais, onde demonstrava seu amor pelo clube. A Polícia Civil investiga o caso, mas, até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos.