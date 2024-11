Vice-presidente de torcida organizada do Paysandu é executado na Marambaia

David Alves da Silva, conhecido como “Playboy”, vice-presidente da Torcida Bicolor, foi morto a tiros no final da tarde desta terça-feira (19). O crime aconteceu na passagem Haroldo Veloso, atrás da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), conhecida popularmente como ‘Prefeitura da Aeronáutica’, no bairro da Marambaia, em Belém.

De acordo com relatos de testemunhas, David foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que acessaram o local por uma das ruelas da área. O carona da moto desceu, sacou uma arma e disparou mais de dez vezes contra ele. O crime ocorreu em um horário de bastante movimento, quando moradores voltavam do trabalho e estudantes saíam da escola, causando pânico e correria na região. David veio a óbito ainda no local, e os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Figura conhecida entre os integrantes da Torcida Bicolor, antiga Terror Bicolor (a torcida mudou de nome após ser proibida nos estádios), David costumava expressar sua paixão pelo Paysandu em suas redes sociais. Na última publicação feita em seu perfil no Facebook, compartilhou uma foto da filha vestida com o uniforme da torcida organizada, acompanhada da legenda: “Parabéns, amor da minha vida”. Ele também registrava momentos das viagens que fazia com a torcida para acompanhar os jogos do clube.

A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos.