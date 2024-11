Jovem é encontrado morto com sinais de espancamento e pauladas em Itaituba

Um jovem identificado como Daniel de Lima Melo foi encontrado morto com sinais de espancamento e pauladas no município de Itaituba, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, vizinhos avistaram a vítima na manhã de segunda-feira (18/11) caída em um quintal onde havia uma poça de sangue, na Comunidade rural de Nova Califórnia.

As informações policiais são que, por volta de 8h30, os vizinhos da área realizaram o acionamento de uma viatura. Uma pessoa comunicou que havia saído para verificar o gado próximo à casa onde Daniel estava e, ao chegar próximo ao terreno, viu o jovem ferido e ensanguentado caído no terreno. Após chamar outros moradores para também verificarem a situação, as pessoas perceberam que Daniel estava morto.

No local onde o crime ocorreu algumas testemunhas contaram aos policiais que Daniel e outro homem foram vistos consumindo bebidas alcoólicas durante a noite. No entanto, as pessoas não sabem o que ocorreu e se o suspeito realmente teria alguma ligação com a morte de Daniel. Contudo, quando o corpo foi achado, o outro homem não estava no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídio de Itaituba trabalham para localizar o suspeito do crime. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações", comunicaram.