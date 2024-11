Motociclista mineiro morre em acidente na BR-230, em São Domingos do Araguaia

Paulo Eduardo Frey, de 44 anos, morreu em um acidente de trânsito no final da tarde de domingo (17), na rodovia Transamazônica (BR-230), no município de São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará. A vítima, que era natural de Minas Gerais, conduzia uma motocicleta modelo Kawasaki Ninja 500, na companhia de outros três motociclistas, quando o acidente ocorreu.

O acidente foi registrado por volta das 17h30, nas proximidades da Vila Santana, localizada a cerca de 30 km do perímetro urbano de São Domingos do Araguaia. Segundo informações de pessoas que se apresentaram às autoridades policiais como testemunhas, o grupo retornava de um encontro de motociclistas realizado em Araguaína, no Tocantins, e segu​ia em direção a Tucuruí, cidade onde Paulo Eduardo morava.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, mas testemunhas relataram que o motociclista perdeu o controle do veículo em uma curva e saiu da pista. A Polícia Civil investiga o caso.

Após a ocorrência, o corpo de Paulo Eduardo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exame de necropsia. Posteriormente, foi trasladado para Montes Claros, município a 55 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde a família da vítima vive. Paulo Eduardo era natural de Rio Pardo, também em Minas Gerais.