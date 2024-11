Paysandu domina e vence o Clube do Remo pelo Campeonato Paraense de basquete masculino

O Campeonato Paraense de basquete masculino teve rodada nesta quarta-feira (20). Dois jogos movimentaram a competição, com direito ao mais tradicional duelo esportivo da região norte. Os jogos começaram às 16 horas, com Assembleia Paraense vencendo o JP8 Sports por 67 a 61, e encerraram a noite, com a vitória do Paysandu sobre o Clube do Remo, pelo placar de 93 a 63.

Os jogos continuam nesta sexta-feira (22), com dois confrontos marcados para o ginásio da Assembleia Paraense. Às 19h45 entram em quadra JP8 Sports e Basquete Paraense, enquanto Assembleia Paraense e Paysandu fecham a rodada, a partir das 20h45.