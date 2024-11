De saída! João Vieira não vai renovar com o Paysandu para a temporada de 2025, diz jornalista

Um dos jogadores mais importantes do Paysandu na temporada, o meia João Vieira não vai permanecer no time para 2025. De acordo com informações do jornalista e colunista Carlos Ferreira, o jogador não terá o seu contrato renovado com o clube bicolor.

Conforme as informações do jornalista, João Vieira, que é natural do Paraná, deve se transferir para um time do Sul, onde ficará mais próximo da família e dos amigos. Com isso, o duelo contra o Vila Nova-GO, válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, do próximo domingo (24), deve marcar a sua despedida do Bicola.

O Núcleo de Esportes de OLiberal procurou a presidência do Papão para saber mais detalhes sobre o assunto e aguarda retorno.

João Vieira chegou ao Paysandu em 2022, emprestado pelo Esportivo, time do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o jogador não tinha números expressivos, mas se encontrou no Papão. No primeiro ano, foram 26 jogos e um gol marcado, além de uma assistência.

Na temporada seguinte, o jogador foi ainda melhor: fez 41 partidas e três gols, além de conquistar o acesso à Série B com o Papão. Mesmo que a campanha na Segunda Divisão tenha sido marcada por altos e baixos, João Vieira foi um dos atletas mais regulares do Bicola.

O meia fez parte de quase todos os jogos do clube nesta temporada e ajudou o time a garantir a permanência na Segundona. Ao todo, foram 56 partidas com a camisa do Paysandu em 2023 e seis gols, sendo quatro na Série B.

João Vieira tem 27 anos, começou nas categorias de base do Internacional, passou por outros clubes do Sul e teve uma curta passagem pelo Internacional de Madrid, da Espanha. No retorno ao Brasil, atuou pelo Esportivo-RS, Juventude-RS, Pelotas-RS, Caxias do Sul-RS, São Luiz-RS, até ser emprestado e comprado pelo Papão, equipe onde o jogador se destacou.