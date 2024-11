FPF define data da Supercopa entre Paysandu x Tuna e início do Parazão 2025

A temporada 2025 do futebol paraense já tem data para começar. Os representantes dos clubes que disputarão o Campeonato Paraense do próximo ano estiveram reunidos na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF) para debater pontos importantes da disputa. Durante a reunião foram algumas datas foram alteradas e também foram definidos os dias de disputa da Supercopa Grão-Pará e começo do Parazão.

O futebol paraense em 2025 inicia com a disputa da Supercopa Grão-Pará entre Paysandu, o campeão paraense, e Tuna, campeã da Copa Grão-Pará, no dia 11 de janeiro. A data prevista inicialmente para o jogo era o dia 8 de janeiro.

Com a mudança de data da decisão da Supercopa Pará, o início da disputa do Campeonato Paraense, que seria dia 11, passou para o dia 18, ainda sem tabela definida. As informações foram confirmadas pelo núcleo de esportes de O Liberal, com Ricardo Gluck Paul, presidente da FPF. As alterações ocorreram por conta do novo calendário do futebol brasileiro, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Taça Estrela do Norte, dada ao campeão paraense (Camila Lima/ Portal Cultura)

Essa é a segunda vez que a Supercopa Grão-Pará será disputada. Na atual temporada, a primeira edição da competição teve o confronto entre Águia de Marabá x Canaã, colocando o campeão paraense da Primeira Divisão diante do campeão da Segundinha. O Azulão marabaense entrou para a história ao conquistar o primeiro título do torneio vencendo o Canaã por 1 a 0. Dessa vez a competição terá um clássico da capital, com Paysandu x Tuna duelando pela taça.

Já o Parazão 2025 será disputado por 12 clubes, que serão divididos em três grupos de quatro equipes. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados avançam para as quartas de finais. Já os dois clubes com as piores campanhas serão rebaixados para a Segundinha.