Meia Netinho não deve renovar com o Paysandu para 2025, diz jornalista

O meia bicolor Netinho não deve renovar com o Paysandu para 2025. De acordo com informações do jornalista e colunista de OLiberal Carlos Ferreira, o jogador deixará o Bicola ao fim da temporada, quando seu contrato com o time termina.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Após um primeiro semestre sem grandes destaques, o jogador se recuperou na segunda parte do campeonato. Com isso, havia uma expectativa de que o meia continuasse no Papão para a temporada seguinte. No entanto, conforme as informações do jornalista, Netinho está de saída do Paysandu por "questões pessoais".

Nesta temporada, o jogador defendeu o Bicola em 36 jogos, entre Campeonato Paraense, Copa Verde e Brasileirão, marcou dois gols e deu duas assistências.

VEJA MAIS

Após se destacar no Botafogo-PB na Série C de 2023, Netinho chegou ao Paysandu no início desta temporada. Nos primeiros jogos do ano com o Papão, o meia não conseguiu render conforme o esperado e acabou sendo deslocado para a reserva. Contudo, na Série B, a situação foi diferente: o jogador conseguiu se reposicionar e jogar bem quando acionado.

Netinho começou a carreira nas categorias de base do Botafogo, Vasco e Nova Iguaçu. Passou pelo Bangu-RJ, Rio Claro-RJ e Jabaquara-SP. Depois, jogou futebol 7 até assinar com a Portuguesa-RJ em 2022. O atleta também teve uma curta passagem pelo Ipatinga-MG até se destacar no Botafogo-PB em 2023. Naquela temporada, o meia fez 19 jogos e marcou dois gols. Com o bom desempenho, o jogador foi contratado pelo Paysandu.

O Papão faz o último jogo da temporada no próximo domingo (23), no Mangueirão, contra o Vila Nova-GO. Garantido na Série B de 2025, o clube deve começar os processos de renovações e dispensas de fim de ano nas próximas semanas.

A temporada de 2025 começa com o Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde até o início da Série B do Brasileirão.