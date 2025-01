Esli Garcia anuncia saída do Paysandu: 'Cumpri meu sonho'

Acabou a novela. O atacante Esli García não fica no Paysandu para a temporada de 2025. O anúncio foi feito pelo próprio jogador por meio das redes sociais. No início da tarde desta quarta-feira (1º), o venezuelano publicou uma longa mensagem de despedida e destacou o amor pela equipe bicolor.

"Querida torcida do Papão", começou o jogador. "2024 foi um ano inesquecível para mim. Cumpri meu sonho de fazer o que eu mais amo no país do futebol, sendo muito bem recebido por vocês desde o primeiro minuto. É impressionante o tamanho do Paysandu e o amor de vocês por essa instituição que, todos nós, aprendemos a amar, alguns aprenderam desde pequenos e outros já mais velhos, como eu", declarou Esli, que lamentou não ter conseguido estender a permanência no clube bicolor.

"Lamento muito que não possamos seguir esse caminho juntos. Era o meu desejo desde julho, quando acertamos a renovação contratual e que, por razões alheias à minha vontade e controle, não foi adiante", completou o jogador.

Ainda na carta, Esli afirmou que o prazo para a renovação com Bicola era até o final de 2024. Assim, sem avanço nas negociações, o atacante decidiu deixar o clube.

"Prometi que esperaria até o final do ano para que as coisas se solucionassem e, sem qualquer avanço, hoje me cumpre despedir de vocês. Preciso cuidar dos meus próximos passos profissionais", disse Esli. Por fim, o venezuelano agradeceu ao ex-presidente Mauricio Ettinger e ao presidente Roger Aguilera e à comissão técnica do clube. O atacante ainda lembrou do ex-executivo Ari Barros, que saiu brigado com o ex-treinador bicolor Hélio dos Anjos.

"Vou com a certeza de que pude ajudar o Paysandu neste ano e que cumpri as expectativas criadas, mas sabedor de que nunca conseguirei retribuir o tanto de carinho e respeito que recebi dessa torcida", finalizou.

Esli García foi um dos principais jogadores do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. O venezuelano chegou ao Papão no início da temporada e aos poucos ganhou a admiração dos torcedores por conta da característica de finalizador. Ao todo, foram 45 jogos e 14 gols, sendo 10 na Segundona, marcados com a camisa do Papão. O jogador foi o artilheiro do Bicola na competição.

Apesar do bom desempenho em campo, o jogador não conseguiu a posição de titular, principalmente com o treinador Hélio dos Anjos, e a relação com a comissão técnica ficou estremecida.

Além da permanência na Série B, Esli conquistou o título do Campeonato Paraense e da Copa Verde. Ainda não se sabe qual será o destino do venezuelano, mas é possível que o jogador siga no futebol brasileiro.