Completando o dia de anúncios, Paysandu confirma renovação com o volante Leandro Vilela

Na esteira dos anúncios desta quinta-feira (2), o Paysandu também oficializou a renovação de contrato do volante Leandro Vilela. O atleta tem desembarque previsto para os próximos dias e, em seguida, será integrado ao elenco, que segue em período de pré-temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Deus abençoou 2024 e foi um ano especial na minha carreira. Conquistar dois títulos e jogar sempre com os estádios lotados me marcou muito. Eu e minha família estamos felizes de poder retornar ao maior do Norte, e 2025 será um ano extraordinário. Um grande abraço, Fiel Bicolor”, afirmou o jogador, campeão do Parazão e Copa Verde.

VEJA MAIS



Leandro Vilela foi titular em 29 das 40 partidas que disputou pelo Papão no ano passado, sendo 24 partidas na Série B. Neste período, o jogador marcou dois gols e deu duas assistências. Com a renovação do volante, chega a 13 atletas o total de renovações para 2025.

Natural de Curitiba (PR) e iniciou a carreira no Paraná-PR, onde atuou nas categorias de base e também no profissional. Defendeu também o JMalucelli-PR e o Vitória-BA. Em 2020 foi para Europa jogar pelo Vitória FC, de Portugal e retornou ao Brasil na mesma temporada para defender o Operário-PR. Jogou também no Guarani-SP e antes de vestir a camisa do Paysandu estava no Mirassol-SP.