Depois de anunciar volante, Paysandu confirma a contratação de zagueiro ex-Ceará

A Diretoria de Futebol do Paysandu Sport Club confirmou nesta quinta-feira (2) a contratação do zagueiro Valdo para reforçar o elenco na temporada de 2025. O anúncio aconteceu logo após a divulgação da contratação do volante equatoriano Joseph Espinoza. O defensor deve chegar à capital paraense nos próximos dias, onde passará pelos procedimentos padrão exigidos pelo clube antes de oficializar o vínculo contratual.

Valdo tem 32 anos e 1,83cm de altura. A carreira do zagueiro teve início no Confiança-SE, por onde ganhou um título de campeão estadual, marcando cinco gols. De lá seguiu para o Ceará, último clube brasileiro no seu currículo, onde ganhou destaque no acesso do clube à Série A e nas duas edições em que esteve presente. Além disso, foi bicampeão cearense. O bom desempenho no nordeste despertou o interesse de clubes estrangeiros e assim o fez.

Primeiro ele foi para o Shimizu S-Pulse, da primeira divisão. Por lá permaneceu por três anos e fez 83 jogos, com sete gols marcados. Em 2024 participou de 15 partidas com a camisa do V-Varen Nagasaki, a última no dia 1 de dezembro. Aliás, ele estava há duas temporadas na equipe, de um total de cinco anos no futebol japonês. Valdo é o quarto zagueiro de ofício no elenco bicolor.

Além dele, seguem na posição Luan Freitas, Quintana e Lucca Carvalho. Lucas Maia ainda tem contrato, mas depois de acionar o clube na justiça, ainda não se sabe ao certo qual é a real situação do atleta, que deveria estar junto ao clube na pré-temporada, haja vista seu contrato ter validade até o fim de 2025.

FICHA TÉCNICA

Nome: Andrevaldo de Jesus Santos

Nascimento: 10/02/1992

Naturalidade: Largato (SE)

Altura: 1,83 m

Peso: 77 kg

Posição: zagueiro

Clubes: Confiança-SE, Botafogo-PB, Araripina-PE, Ceará, Shimizu S-Pulse-JAP e V-Varen Nagasaki-JAP