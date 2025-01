Paysandu fecha com volante equatoriano Joseph Espinoza; saiba detalhes

O Paysandu anunciou na tarde desta quinta-feira (2) mais um estrangeiro para o elenco de 2025. O volante equatoriano Joseph Espinoza, de 24 anos, terá a chance de jogar no Brasil, pela primeira vez na carreira.

Com passagens pela Seleção de base do Equador, o jogador formado na LDU acumula conquistas na carreira, como o Campeonato Equatoriano e a Supercopa do Equador. O atleta também já defendeu as equipes do Emeleque e do Macará, clube onde estava na última temporada e que disputou 42 jogos.

FICHA TÉCNICA

Nome: Joseph Alejandro Espinoza Montenegro

Nascimento: 02/07/2000 (24 anos)

Naturalidade: Guayaquil (EQU)

Altura: 1,69 m

Peso: 65 kg

Posição: volante

Clubes: LDU-EQU, Emelec-EQU e Maracá-EQU