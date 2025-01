Projeções: babalorixá faz previsões para Remo e Paysandu em 2025

Após um ano marcado por altos e baixos, com conquistas importantes para a dupla Re-Pa, 2025 promete ser um ano de grandes desafios. Como já é tradição, o Núcleo de Esportes de O Liberal consultou os orixás para saber o que o destino reserva para Remo e Paysandu, que terão compromissos decisivos na próxima temporada.

O babalorixá Felipe Bandeira, do terreiro Ilê Axé Pedra de Itaculumí, revelou através dos búzios que o ano da dupla Re-Pa começará de forma conturbada, mas com chances de superação para ambos os lados.

“Inicialmente, as coisas estarão um pouco tumultuadas, como se tudo estivesse enrolado, tanto para um lado quanto para o outro. Porém, os dois têm possibilidades de encontrar caminhos para alcançar o que desejam: a vitória”, afirmou.

Segundo Felipe Bandeira, a situação será mais delicada para o Remo, enquanto o Paysandu poderá ter maior estabilidade ao longo do ano.

“Vejo mais oportunidades abertas para o lado do Paysandu. Já para o Remo, as coisas parecem mais complicadas, como se o clube estivesse lutando, mas sem conseguir alinhar os resultados”, previu.

Série B

Os búzios foram os instrumentos usados para observar o destino de Remo e Paysandu (Thiago Gomes/ O Liberal)

Em 2025, o Remo retorna à Série B do Brasileirão após três anos. No entanto, segundo o babalorixá, a competição será bastante difícil para o Leão Azul, que tem "grandes possibilidades" de rebaixamento. Para o Paysandu, o campeonato será semelhante à de 2024, com disputas acirradas até as últimas rodadas para não cair.

“O Paysandu vai batalhar muito por esse objetivo, mas se manter na Série B será complicado. Ambos já estão em uma situação instável, e alguns resultados desfavoráveis podem levá-los ao rebaixamento. Chegar à Série A será um desafio enorme. Tudo estará embolado: ganha um, perde dois; ganha dois, perde três... Isso pode levar os dois clubes à zona de rebaixamento”, avaliou.

Remo

"Os problemas do Remo na temporada não serão nem tanto financeiros. Eu vejo mais questões internas, relacionadas à forma de trabalhar. O técnico pensa de uma maneira e os jogadores não desempenham o que é esperado, não batem as metas. Ou então, é que haja outra contratação porque aqui está ainda não bateu aquela expectativa", disse Felipe Bandeira.

Confira as outras previsões

Campeonato Paraense

"Para o Remo, está um pouco complicado. Eu vejo o time se atropelando muito. Porém, há uma possibilidade de equilíbrio, com chances para ambos os clubes. Como eu disse, acho que a questão é organizacional, e não falta de dinheiro. Se o Remo conseguir se organizar, há uma chance. O Campeonato Paraense caminha um pouco mais para o Paysandu, que já vem com um time mais organizado e entrosado. Pode perder? Pode, mas a probabilidade está mais a favor do Paysandu", analisou o babalorixá.

"Há muita vontade dos times interioranos em ganhar este campeonato, mas ainda há uma grande dificuldade para que isso aconteça. Vejo mais focado entre Remo e Paysandu a disputa pelo título", completou.

Copa Verde

"O Paysandu vai ter uma boa evolução, mas também ele está tendo alguns problemas de entendimento, talvez de diretoria, jogadores, pagamento, alguns podem ficar, outros saem. Isso aqui pode prejudicar ele, mas ele tem um grande caminho a percorrer na Copa Verde, como se ele fosse candidato ao título. Não está fechado que ele é o vitorioso, mas há uma grande probabilidade. A última queda marca a vitória dele na Copa Verde. Mas a primeira vem falando do lado negativo, de coisas que estão prejudicando ele”, apontou.

“Para o Remo, há uma vitória, mas vem cercada de um lado de búzios negativos. Essa queda fala sobre pensamentos, propostas, contratações, direcionamento, fofocas, intrigas e confusão. A vitória existe, mas há toda uma turbulência para chegar até ela".

Águia de Marabá

"O Águia de Marabá é um dos candidatos fortes nesta Copa Verde. Aqui, está positivo. Eu vejo o Remo com 70% de chance de ganhar, o Paysandu tem entre 80% e 90% e o Águia de Marabá tem 70%, 75%, um pouco acima do Remo", analisou Felipe Bandeira.

Copa do Brasil

Babalorixá também fez previsões sobre competições nacionais e internacionais (Thiago Gomes/ O Liberal)

"Aqui já fala bem abertamente que um clube grande vai ficar com essa Copa do Brasil. Por exemplo, clubes de tradições como Flamengo, Botafogo, Fluminense ou Grêmio", disse.

Brasileirão

"Há grandes possibilidades de times se superarem. Por exemplo, equipes que estão vindo de uma campanha não muito favorável e chegaram lá. Mas quem vai levar o título brasileiro é um time de tradição. Isso aqui é 100%. É uma equipe que está ganhando tudo", cravou o babalorixá.

Libertadores

"Há uma grande probabilidade de termos um confronto entre um time brasileiro e um estrangeiro na final da Libertadores", afirmou.

Super Mundial de Clubes da Fifa

"Há uma grande probabilidade de um time brasileiro estar infiltrado. Ganhar é muito complicado, mas o jogo abriu muito, fala de uma forma positiva, como se um time brasileiro carregasse um título. Vai chegar um clube brasileiro e ter uma grande desenvoltura", concluiu o babalorixá Felipe Bandeira.