Meia revela proposta para sair do Paysandu e diz querer cumprir contrato com o Papão

O Paysandu voltou as atividades da pré-temporada nesta quinta-feira (2), após a pequena folga de Réveillon. Nesse retorno, o meia paraense Juninho, que possui contrato com o Papão até 2026, projetou a temporada 2025 com a camisa bicolor e confirmou que recebeu proposta para deixar o clube alviceleste, mas que decidiu cumprir seu contrato no Papão.

Na sua terceira temporada com a camisa do Paysandu, Juninho vem acumulando conquistas importantes para a carreira e também para o clube. São um acesso, um título do Parazão e também um da Copa Verde. Para o jogador a temporada 2025 será de consolidação no time alviceleste.

“Tenho a expectativa de superar o ano anterior, consegui os objetivos do clube, defender os títulos, conseguir mais espaço no time titular. Essas são as metas iniciais e creio que tenho chances de ser feliz”, disse o meia Juninho.

Estrangeiros

Com uma verdadeira legião de estrangeiros no Paysandu, Juninho falou como é comunicação entre os atletas em campo, já que eles falam espanhol. Para o meia bicolor as conversas com atletas sul-americanos estão caminhando e afirmou que “já se pegou” falando espanhol com eles.

“É bem diferente algumas palavras deles [jogadores sul-americanos], mas conseguimos entender eles e eles também nos entendem. Quando a gente percebe já estamos até falando algumas palavras em espanhol e isso é bem compreensivo das duas partes e vamos levando e se adaptando”, falou

Juninho atuando com a camisa do Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

ABC

Juninho consegui desempenhar um bom futebol ao longo do ano pelo Paysandu. O jovem de 25 anos fez 25 partidas na temporada e marcou um gol e isso chamou atenção de outros clubes, um deles foi o ABC-RN, equipe que disputa a Série C, porém, proposta foi enviada ao agente de Juninho, mas a vontade do meia permanecer em Belém e jogando pelo Paysandu prevaleceu.

“Realmente aconteceu a proposta do ABC. O clube entrou em contato com o meu empresário, que passou ao Paysandu. Tivemos uma conversa, meu desejo é ficar no Paysandu, cumprir o meu contrato até o final, fazer uma temporada boa pelo clube e sigo aqui feliz”, comentou.

Sem problema com gramado pesado

Com a chegada da temporada 2025, que coincide com o período de chuvas, os gramados do Parazão mais uma vez será um grande problema para as equipes e atletas, porém, para Juninho, isso não é uma dificuldade e afirmou que “sai na frente” no quesito lama e gramado pesado, já que rodou por vários clubes paraenses antes de acertar com o Paysandu e sabe muito bem como é jogar nesse tipo de condições.

“Nesse quesito de gramado pesado saio na frente. Eu que joguei por vários clubes, sei do gramado pesado, muita chuva e lama e nesse quesito eu saio na frente, sim”, brincou.