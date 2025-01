Tuna Luso completa 122 anos disposta a retomar protagonismo no futebol paraense

A Tuna Luso comemora 121 anos neste 1º de janeiro, carregando uma rica história no esporte paraense. O clube, especialmente durante as décadas de 1980 e 1990, destacou-se como um dos principais formadores de jogadores no Pará, fornecendo talentos para diversas épocas, incluindo Remo e Paysandu.

Do modesto gramado do estádio do Souza saíram grandes craques do futebol brasileiro, tais como Paulo Henrique Ganso, Yago Pikachu, Giovanni Oliveira, Dema, Jobson, Velber e Flamel. Além de descobrir talentos locais, o clube também investiu em jovens promessas de fora do estado, como Samuel Cândido e Sandro Goiano, consolidando sua audiência no cenário esportivo.

A fundação do clube remonta a 1º de janeiro de 1903, quando 21 jovens portugueses, liderados por Manoel Nunes da Silva, deram início ao projeto. Manoel, um comerciante conhecido como “caixeiro”, também comandava uma orquestra que tocava músicas portuguesas, buscando amenizar a saudade da terra natal. O nome "Tuna", em Portugal, refere-se a um grupo musical de jovens. No entanto, a agremiação passou por outras denominações, como Tuna Luso Caixeiral e Tuna Luso Comercial, antes de adotar o nome atual, Tuna Luso Brasileira.

O esporte entrou na história da Tuna apenas três anos após sua criação. Em 1906, foi inaugurado o departamento de esportes náuticos, que surgiu após o fechamento do Yole Clube e do Syrio. Os jovens decidiram alugar uma antiga sede do Síria, localizada na travessa Siqueira Mendes, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Ali iniciou uma trajetória esportiva do clube, com a instalação de uma garagem náutica. O primeiro título paraense da Tuna foi conquistado em 1920, o clube ganhou o apelido de “Rainha do Mar” ao se tornar decacampeão entre 1948 e 1957.

O futebol, por sua vez, foi incorporado ao clube em 1915, mas somente nos anos 1930 a Tuna iniciou a disputa em competições oficiais. Ao longo de sua história, o clube acumulou conquistas importantes, incluindo dois títulos nacionais (Série B em 1985 e Série C em 1992) e dez campeonatos paraenses da Primeira Divisão, sendo o último em 1988. Além disso, foi campeã da Segunda Divisão em 1941 e 2020. Por falar em títulos, no próximo dia 12 a Tuna disputa a taça da Supercopa Grão-Pará, contra o Paysandu. Em outra frente, o time sub-20 está á caminho de São Paulo para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior, após 25 anos de ausência.

Em 2025, a Águia Guerreira segue um calendário recheado, com participações no Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. No panorama local, a Tuna vem se reerguendo de maneira consistente e hoje está sob a liderança do presidente Miltoniel Santos, que venceu as eleições no final do ano. No futebol, o grande responsável pela condução do futebol é o executivo Vinícius Pacheco, enquanto Ignácio Neto é o técnico do time profissional.