Após 25 anos, Tuna Luso retorna confiante à Copa São Paulo de Futebol Junior: 'Vamos surpreender'

A temporada de 2025 terá o pontapé inicial dado pelo maior torneio de futebol de base do mundo: a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Este ano o Pará terá três representantes: Carajás, Capitão Poço e a Tuna Luso, que retorna à competição depois de um hiato de 25 anos. A delegação tunante deixou a capital paraense nesta segunda-feira (30) com destino à cidade de Brodowski, interior paulista.

A estreia da Águia Guerreira será nesta sexta (3), contra o CA Bandeirantes. Os dois times fazem parte do grupo 6, junto com Azuriz e Botafogo-SP. Antes do embarque, o técnico Marcos Sadala destacou a maturidade dos atletas e a confiança no desafio de retornar à Copinha após 25 anos, dada a última participação ter sido no ano de 2000.

VEJA MAIS

"A expectativa é a melhor possível. Sabemos da dificuldade em jogar uma Copinha com grandes elencos, mas a Tuna vem disposta a mostrar o seu potencial. Somos os atuais campeões paraenses, estamos na semifinal do estadual, fomos bem na Copa do Brasil. Há muito tempo que não chegamos às quartas. Vamos surpreender. A equipe está motivada, a comissão técnica também. Temos tudo para fazer um bom trabalho e chegar às finais", pontua. Além dele, fazem parte da comissão técnica o coordenador Barata, o preparador físico Artur, o fisioterapeuta Sérgio e o roupeiro Junior.

Confira o elenco:

A 55ª edição da Copinha começa no dia 2 de janeiro, data de estreia do Capitão Poço diante do Criciúma, em Bálsamo. A estreante paraense está no Grupo 4, onde também enfrentará Mirassol e Rio Branco-ES. Já o Carajás entra em campo no sábado (5), contra o Fortaleza, em Santana do Parnaíba. Completem o grupo 25 Ituano e São Bento.

Considerado o maior torneio de base do mundo, a Copa São Paulo conta com 128 clubes divididos em 32 grupos de quatro equipes. Avançam à fase de mata-mata os dois melhores de cada chave, até a decisão do título. A final é marcada sempre para o dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, na Arena Mercado Livre Pacaembu, que volta a ser palco da grande decisão após cinco anos.