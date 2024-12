Com calendário cheio para 2025, Tuna Luso monta elenco com jovens e veteranos

A Tuna Luso começou a formar o elenco que vai disputar a temporada de 2025. Após um ano de reestruturação e resultados satisfatórios, dentro da realidade do clube, o time começa a formatar um projeto mais ambicioso, que terá como grande desafio a disputa de cinco competições. Para tanto, a diretoria vem montando um elenco forte, misturando jovens promessas e atletas experientes.

Alguns nomes, inclusive, já foram anunciados no instagram oficial da Lusa. Entre os jogadores mais conhecidos estão Dedé (ex-Tuna e Independente), Pedrinho (ex-Tuna) e Marlon (ex-Remo e Paysandu). Eles serão comandados pelo técnico Ignácio Neto. Vamos fazer um material reunindo as principais contratações da Águia do Souza.

Marlon, de 39 anos, é o mais experiente entre todos. O veterano está em atividade há quase duas décadas e chega para a sua quarta passagem pelo clube. Outro jogador com fôlego na carreira é o lateral Wander, de 32 anos. O defensor é outro velho conhecido com mais de uma passagem no clube.

Marlon chega para a sua quarta passagem na Tuna Luso. (Instagram / @tunaluso.oficial)

Na outra ponta estão os novos talentos recrutados para a jornada 2025. O atacante Luquinhas é um deles. Aos 23 anos, o atleta já atuou no futebol do sudeste e até na Finlândia. Luquinhas vem para a segunda passagem. Na primeira ele anotou 10 partidas e um gol marcado.

O desafio tunante começa no próximo dia 12 de janeiro, na decisão da Supercopa Grão-Pará, contra o Paysandu. Depois seguem Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro.