Tuna Luso: Miltoniel Santos vence eleição para presidente e assume o clube no próximo triênio

Miltoniel Santos é o novo presidente da Tuna Luso Brasileira. O clube mais antigo do Pará realizou o pleito presidencial durante todo o sábado (7), nas sede do do clube, em Belém. Duas chapas concorreram ao cargo mais importante do clube e o resultado das urnas consagrou Miltoniel Santos, da chapa 20, eleito com 139 votos, contra 78 da chapa 10, encabeçada por Luiz Gonzaga, que teve como vices Rui Pinheiro e Ademir Lemos.

VEJA MAIS



A votação ocorreu durante o dia. Associados em dia comparecem à sede do clube para exercer o direito ao voto, enquanto nos bastidores, a movimentação em busca dos votos era frenética. Novos e antigos associados compuseram a festa democrática cruzmaltina, que no fim decidiu pela "continuidade" da atual gestão de Graciete Maués. Embora negue o status de "situação", o presidente eleito ainda segue como vice e a partir de janeiro assume a presidência pelos próximos três anos.

Os eleitores comparecem à sede do clube para exercer o direito ao cvoto. (Rodolfo Sousa)

A chapa 20, de Miltoniel Santos, tem como vices Roberto Figueiredo e Charles Tuma, e tem propostas com intuito de reformular de forma integral a sede, tanto na parte administrativa, quanto estrutural, além de um investimento maior nas equipes de futebol masculino e feminino da Águia do Souza.

Antes das eleições, inclusive, o então candidato se comprometeu a trabalhar em benefício do estádio do Souza. “A gente vai aprimorar para dar mais conforto para os nossos torcedores, o estádio vai entrar em pequenas reformas como nos banheiros, com acessibilidade, um bar onde as pessoas possam realmente consumir um produto de qualidade, novos assentos nas arquibancadas, o vestiário de jogadores vai passar por uma reforma. Então para o torcedor a gente tem um plano, sim, que não foi feito nessa nova gestão, e está dentro do nosso planejamento", disse.