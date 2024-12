Eleições na Tuna: sócios devem eleger novo presidente no próximo domingo (07/12)

Os sócios da Tuna Luso terão a missão de eleger uma nova gestão para o clube no próximo sábado (07/12), na sede do Clube. Duas chapas disputarão a preferência dos associados para comandar o clube social, além dos esportes da Tuna, nos próximos três anos.

Para votar os associados precisam ter feito recadastramento, estar com a mensalidade em dia, apresentar a carteirinha de sócio e um documento oficial com foto. Eles poderão escolher entre as chapas encabeçadas pelos candidatos a presidência Miltoniel Santos, que já passou pela presidência da Lusa, e Luiz Gonzaga, que é sócio do clube há mais de 20 anos.

A chapa 20, de Miltoniel Santos, terá como candidatos a vice-presidência Roberto Figueiredo e Charles Tuma, e tem propostas com intuito de reformular de forma integral a sede, tanto na parte administrativa, quanto estrutural, além de um investimento maior nas equipes de futebol masculino e feminino da Águia do Souza.

Já a chapa comandada por Luiz Gonzaga é a de número 1, que tem como vices Rui Pinheiro e Ademir Lemos. Além de advogado, Gonzada também é pecuarista e funcionário da Alepa há 35 anos, e faz oposição a atual gestão da Tuna, comandada por Graciete Maués e tem como vice Miltoniel Santos, agora candidato.

Atual gestão

Atualmente, o cargo de presidente da Tuna é ocupado por Graciete Maués, que finaliza a gestão no fim deste ano, tendo passado dois triênios no comando da Lusa.

Serviço

Eleição Tuna Luso

Data: sábado (07/12)

Hora: 10h às 17h

Local: Clube da Tuna Luso Brasileira, Av. Almirante Barroso, 4110