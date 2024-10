Tuna Luso: Associados votam para a escolha do novo presidente em dezembro; conheça os candidatos

No próximo dia 7 de dezembro, o clube social mais antigo do Estado, a Tuna Luso, fará suas eleições para a escolha do novo presidente, que dará as cartas na Águia Guerreira pelos próximos três anos. Neste início de dezembro, dois candidatos disputam a cadeira, hoje ocupada por Graciete Maués.

De um lado, o advogado Luiz Gonzaga, liderando a Chapa 10. Luiz, sócio da Tuna há 20 anos, é pecuarista, advogado e funcionário da Alepa há 35 anos. É casado e pai de 3 filhos. Chega ao pleito acompanhado de dois vices, o operacional, Ademir Lemos, e o de gestão, Rui Pinheiro, grande benemérito e principal articulador da campanha de Luiz. O pleiteante ao cargo lidera um grupo que pretende mudar o estilo de gestão, fortalecendo os esportes amadores e a parte social.

A disputa será entre ele e o delegado Armando Mourão, que também bate chapa e concorre ao trono cruzmaltino. Armando é ligado ao clube há décadas e espera liderar uma mudança estrutural na administração do clube, buscando parceiros e patrocinadores que queiram investir no clube para resgatar o prestígio, seja de bom formador de atletas, seja de grande potência nos esportes amadores.

Para votar, os associados precisavam passar pelo recadastramento, que foi realizado do dia 7 de setembro ao dia 7 de outubro. Conforme disse o presidente da Assembleia Geral, não houve muita procura, o que deve gerar um quadro de votantes na casa dos 500 associados. “O recadastramento foi feito em todo mês de setembro todo e mais nesses primeiros dias de outubro. Infelizmente, a procura não foi aquela que a gente esperava", disse Jacintho Campina.

Hoje a Tuna Luso conta com estádio, campos para treinos, sede social, áreas para associados com quadras, bares e piscinas. (Reprodução / YouTube)

O próximo presidente terá a missão de continuar o trabalho da professora Graciete Maués, que está encerrando o segundo mandato à frente do clube. Maués foi a primeira mulher eleita para o cargo e trouxe o clube de volta para a elite do Parazão em 2020, após o título da Segundinha. No ano seguinte foi vice-campeã paraense, levantando ainda este ano o título da Taça Grão-Pará.

Por ter sido terceiro colocado no Parazão deste ano, em 2025 o clube tem vaga garantida na Copa do Brasil e Série D. Graciete deixa para o próximo presidente a missão de avaliar a proposta de transformar o clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que, inclusive, desagradou boa parte da chamada "velha guarda" do clube, contrária à possibilidade.