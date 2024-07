Tuna se consagra campeã da Copa Pará Sub-20 e garante vaga em campeonato nacional; veja

A Tuna Luso garantiu um título inédito após conquistar a Copa Pará Sub-20, na noite da última quarta-feira (10/7). A partida, contra o Belenenses, ocorreu no Estádio do Mangueirão, e terminou com a vitória da Águia do Souza por 1 a 0.

O título garantiu a classificação da equipe sub-20 da Lusa para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2025, prevista para ser realizada no início do mês de janeiro, em São Paulo, com a participação de mais de 100 equipes de todo o Brasil.

Para chegar ao título, a Tuna avançou na primeira fase da competição como líder do Grupo A, a frente do Clube do Remo e Paysandu. Na semifinal, chegou a enfrentar a equipe bicolor e levou a melhor na disputa de pênaltis, já que as equipes empataram por 1 a 1 nas partidas de ida e volta (2 a 2 agregado). Nas penalidades, a Tuna venceu o Bicola por 5 a 4.