Castanhal chega à final da regional nordeste da Copa Pará Sub-20 e aposta em joia da base

Sem calendário profissional até o final da temporada, o Castanhal volta as atenções às categorias de base. O trabalho do clube com jovens atletas tem gerado bons frutos. O Japiim enfrenta, no domingo (9), às 10h, o Capitão Poço, fora de casa, pela final da fase regional da Copa Pará Sub-20. Em caso de título, o time do nordeste do estado avança à etapa decisiva, que dá ao campeão uma vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025.

Segundo o presidente do Japiim, Helinho Júnior, o destaque da equipe nesta temporada tem sido o meia-atacante Kauã Hinkel, de 17 anos. Ele diz que o jogador é a grande aposta do Castanhal para as próximas temporadas. Além disso, Kauã pode significar um retorno glorioso da base aurinegra, que gerou grandes atletas para o estado, como Vanderson e Luiz Carlos Apeú.

"O clube tem representado o Pará nos últimos anos na Copa São Paulo e estamos em busca de mais uma vaga. O Kauã é a nossa grande joia, que já está sendo monitorada por outros clubes do Brasil. Ele tem contrato profissional conosco e estamos lapidando ele para a nossa base", explicou.

Sobre o assédio de demais equipes ao jovem talento, Helinho se diz tranquilo. Segundo o presidente, o clube tem um projeto a longo prazo com o jogador, que está fazendo a migração entre categoria de base e profissional.

"Ele tem um contrato profissional conosco até o final de 2026, então a gente é muito tranquilo quanto a isso. A gente sabe que quando o atleta aqui do Castanhal se destaca, aparecem muitos rumores, aparecem propostas, mas a gente tem muito cuidado para não colocar o atleta em qualquer situação. Então, a gente tem trabalhado muito o lado mental dele. É um bom menino, nunca deu trabalho e a gente tem certeza que vai render muitos frutos para o Castanhal", disse.

Copa Pará Sub-20

A competição será disputada de forma dividida. Foram criadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF) quatro regiões de disputa: Metropolitana, Oeste, Sul e Nordeste. Cada região terá sua própria competição, com regulamentos próprios e cada uma com um time vencedor. Ao final, os campeões de cada uma disputarão o título da Copa Pará.