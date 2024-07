Com título da Copa Pará Sub-20, Tuna retorna à Copinha após 25 anos; relembre

A Tuna Luso conquistou, na última quarta-feira (10), a Copa Pará Sub-20 e, com o título, garantiu vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. O feito marca o retorno da Águia do Souza a principal competição de base do Brasil depois de mais de duas décadas. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Segundo levantamento feito pela reportagem, a última vez que a Tuna disputou a Copinha foi em 2000. Naquele ano, apenas uma equipe paraense participava da competição nacional.

VEJA MAIS

A Lusa garantiu vaga no torneio após conquistar o Campeonato Paraense Sub-20 de 2000. Apesar do título, a campanha da Águia do Souza em São Paulo foi de esquecer. Em apenas três jogos disputados, a Gloriosa foi goleada duas vezes (5 a 0 para o Palmeiras, e 4 a 0 para o Criciúma) e empatou sem gols com Santo André-SP. A péssima campanha deixou a equipe na lanterna do Grupo I, com apenas 1 ponto.

A participação da Tuna na Copinha de 2000 marcou o início de um período de ostracismo da base cruzmaltina. A Lusa até conquistou o Parazão Sub-20 de 2001, mas ficou 23 anos sem títulos na categoria. As glórias na base, no entanto, foram retomadas em 2023, quando a Águia do Souza voltou a ser campeã paraense Sub-20, com uma campanha de 100% de aproveitamento.

Em 2025, além da Tuna Luso, outros dois times do estado vão participar da Copinha. Os classificados para o torneio nacional são definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF), mas, se for respeitado o mesmo critério desta temporada, as vagas devem ser destinadas ao vice-campeão da Copa Pará Sub-20 e ao campeão da Copa Pará Sub-17.