Eleições na Tuna: ex-presidente quer voltar ao cargo e promete reforma no Souza e foco na base

Em processo eleitoral, a Tuna Luso terá uma nova gestão em 2025 e, para o pleito, duas chapas disputam a preferência dos tunantes para o comando do clube pelos próximos dois anos, entre elas a de Miltoniel Santos, que já atuou como presidente interino da Lusa, e tem como primeiro vice Roberto Figueiredo que conversou com o núcleo de esportes de O Liberal para contar mais sobre os planos da chapa para o clube.

Apesar de declarar que a chapa não é uma continuação da atual gestão, comandada por Graciete Maués, onde Miltoniel Santos é o primeiro vice, Roberto Figueiredo contou que um dos planos é dar continuidade ao que for considerado bom da atual gestão, incluindo a renovação no futebol da Águia do Souza.

“O futebol conseguiu uma alavancada aí com, claro, com a ajuda do Éder Pisco como diretor de futebol, e essa ascensão na atual gestão fez com que a Tuna voltasse para o cenário no esporte. No ano que vem, a Tuna vai participar de todos os campeonatos, vai ter calendário o ano todo e isso aí a gente não vai mudar”, disse.

O candidato a vice explicou também que o investimento na base do futebol da Tuna deve ser prioridade da gestão. “Tem uns três anos aí do futebol de base da Tuna foi campeão invicto né, esse ano tá disputando também os campeonatos sub-20, sub-15, sub-17, futebol feminino, então isso aí nós vamos com certeza manter e dar uma melhorada, lógico, correndo atrás de patrocínio também para poder manter essas equipes disputando os campeonatos. Nós vamos dar uma continuidade com os toques que a gente vai conseguir agregar, com mais apoio. Para mim o futebol profissional ele não é só, ele já começa no sub-17. A nossa categoria de base pode esperar, vai ser uma das minhas prioridades”, contou.

VEJA MAIS

Segundo ele, caso a chapa seja eleita, o Estádio do Souza deve passar por algumas reformas, o que deve beneficiar as equipes de futebol, torcedores e até mesmo a imprensa.

“A gente vai aprimorar para dar mais conforto para os nossos torcedores, o estádio vai entrar em pequenas reformas como nos banheiros, com acessibilidade, um bar onde as pessoas possam realmente consumir um produto de qualidade, novos assentos nas arquibancadas, o vestiário de jogadores vai passar por uma reforma. Então para o torcedor a gente tem um plano, sim, que não foi feito nessa nova gestão, e está dentro do nosso planejamento caso a nossa chapa seja vencedora. Tudo para dar um pouco mais de conforto para os torcedores e, possivelmente, para a imprensa também, com melhorar as cabines de imprensa. Essa é a nossa projeção”, explicou.

Além de Miltoniel Santos como candidato a presidente e Roberto Figueiredo como primeiro vice, a chapa conta ainda com Charles Tuma como segundo vice.

A eleição

A chapa de Miltoniel Santos disputa as eleições da Tuna com a chapa do advogado e sócio do clube, Luiz Gonzaga. O pleito ocorrerá no dia 7 de dezembro, quando os associados poderão votar. Para isso, os associados precisavam passar pelo recadastramento, que foi realizado do dia 7 de setembro ao dia 7 de outubro. Ao todo, cerca de 500 sócios devem participar da eleição.