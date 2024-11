Em jogo apertado, Tuna Luso perde para o São Paulo e diz adeus à Copa do Brasil Sub-20

A Tuna Luso Brasileira encerrou de forma honrosa sua participação na Copa do Brasil Sub-20. Depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida, na tarde desta quinta-feira (7), no estádio de Cotia (SP), a garotada cruzmaltina perdeu para o São Paulo pelo placar de 2 a 0, encerrando sua histórica participação no torneio nas quartas de final.

O São Paulo iniciou o jogo buscando controlar as ações e, logo aos quatro minutos, teve sua primeira oportunidade clara, bloqueada pela intervenção do goleiro Gustavo. Nos minutos seguintes, o Tricolor ainda tentou mais duas finalizações, embora sem oferecer grandes riscos. Aos 15 minutos, a Tuna Luso respondeu com Juninho, que arrancou pela direita e cruzou para Saint Clair, que, no entanto, não conseguiu concluir a jogada.

Após esse lance, a equipe da Águia Guerreira encontrou seu ritmo e teve uma sequência de boas posses no ataque, vivendo o seu melhor momento da partida até então. Em resposta, o São Paulo voltou a ameaçar com Lucas Ferreira, que, ao se livrar da marcação, chutou colocado, obrigando Gustavo a realizar uma defesa expressiva. O time da casa seguiu pressionando, chegando mais uma vez com Felipe, mas Gustavo novamente evitou o gol. No final do primeiro tempo, a Tuna teve sua última chance: Juninho arriscou, mas sem oferecer perigo para o goleiro João Pedro.

No segundo tempo o São Paulo retomou o controle da bola e impôs um ritmo mais ofensivo, enquanto a defesa tunante se compactava para impedir um gol que pudesse colocar a equipe em risco de eliminação. A defesa, no entanto, não visualizou o rebote após escanteio, empurrando a redonda para o meio da área até o arremate de Osório, abrindo o placar em favor do Tricolor. O Grand Finale da partida veio aos 41, quando a bola explodiu no braço do meia Giovani e o árbitro assinou a penalidade, convertida por Ryan Francisco, garantindo a vitória e o quarto título da Copa do Brasil Sub-20 para o São Paulo.