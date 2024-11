Tuna Luso encara o São Paulo no jogo de volta das quartas da Copa do Brasil Sub-20

A delegação da Tuna Luso deixou Belém nas primeiras horas desta quarta-feira (06/11), rumo a Cotia, em São Paulo, para enfrentar o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-20. A partida está marcada para esta quinta-feira (07/11), às 16h30, no estádio municipal de Cotia.

O confronto é um marco para a Tuna Luso, que pela primeira vez alcança as quartas de final de uma competição nacional, depois de superar dois adversários no sistema de mata-mata. O adversário da vez, o São Paulo, já conquistou a Copa do Brasil sub-20 três vezes, o que reforça o peso da partida para a jovem equipe paraense.

VEJA MAIS



A Tuna Luso chega motivada, após um empate por 1 a 1 no jogo de ida, que deixou o time com chances de avançar às semifinais. Em meio aos preparativos, o volante Bac destacou a importância do resultado inicial e falou sobre a expectativa para o confronto decisivo, expressando confiança no desempenho do grupo.

“Fizemos uma grande atuação na ida e conquistamos um empate importantíssimo que deixa o confronto aberto. Sabemos que jogar fora de casa é sempre mais complicado, mas acreditamos na nossa capacidade de surpreender. Temos um grupo muito unido, e vamos entrar em campo com tudo para tentar seguir adiante na Copa do Brasil”, disse o atleta, que acha possível conseguir a classificação fora de casa, desde que o time entre focado no adversário.

O volante Bac é uma das armasa do time para o duelo decisivo contra o Tricolor. (Ascom Tuna Luso)

“Temos demonstrado muita garra e determinação para chegar aqui. Cada jogo é uma batalha, e a campanha até agora é resultado do trabalho duro de todos. Estamos focados nesse jogo de volta e vamos dar o nosso melhor para conquistar o resultado que buscamos e continuar fazendo história na competição”, completou Bac. Antes do tricolor, a garotada da Águia Guerreira havia eliminado o Rondoniense na primeira fase e o Sparta no confronto seguinte. Se vencer, encara o Bahia, que eliminou o Goiás nesta quarta-feira (6).

Ficha Técnica

Data: 07/11/2024

Hora: 16h30

Local: Estádio Municipal Euclides de Almeida



São Paulo: João Pedro; Igor, Kauê, Andrade e Felipe; Negrucci, Hugo e Alves; Ferreira, Paulinho e Ryan Francisco

Técnico: Allan Barcelos.

Tuna Luso: Erikson; Igor, Marcelo, Alvaro, William; Yaider Mena, Vidinho, Giovani; Juninho, Gilvan e Bruno Arthur

Técnico: Ignácio Neto.