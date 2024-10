Tuna empata com o São Paulo em jogo de ida das quartas da Copa do Brasil Sub-20

A Tuna empatou em 1 a 1 com o São Paulo-SP, na tarde desta quinta-feira (31), em jogo de ida, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil categoria Sub-20. A partida ocorreu no Estádio Francisco Vasques, em Belém. Manso marcou para o Tricolor paulista e Davizinho empatou para a Águia Guerreira.

Com um bom público no Souza, a Tuna recebeu o São Paulo, que possui uma das melhores categorias de base do país. Mas a Elite do Norte não ligou para o Tricolor paulista e arrancou um empate e segue viva para a partida de volta, em São Paulo, que vale vaga entre os quatro melhores clubes do país.

O São Paulo abriu o placar ainda no primeiro tempo. Cruzamento na área pelo lado direito, Maranhão cabeceia no travessão, a bola volta para o meio da área e Manso manda de primeira para o gol, sem chances para o goleiro da Tuna, 1 a 0 para o São Paulo.

A Tuna voltou para do intervalo mais ligada e o empate veio logo cedo, aos 2 minutos. Após cobrança de escanteio do lado esquerdo, o ataque cruzmaltino consegue um leve desvio, a zaga do São Paulo não consegue afastar e no meio da confusão Davizinho chuta forte e manda para o gol. Empate da Lusa no Souza.

Tuna segue viva pelo sonho de chegar à semifinal da Copa do Brasil Sub-20 (Silvio Garrido / Especial O Liberal)

Em sua primeira participação na Copa do Brasil Sub-20, a Tuna vem enchendo de orgulho os torcedores cuzmaltinos. A Lusa é a única representante do Pará no torneio e está nas quartas da competição, após eliminar o Rondoniense-RO e o Sparta-TO.

O jogo de volta entre São Paulo x Tuna Luso está marcado para a próxima quinta-feira (7), às 16h30, no CT de Cotia. Quem vencer avança às semifinais da competição nacional. Em caso de empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.