Tuna Luso confirma Ignácio Neto como técnico para a temporada de 2025

A Tuna Luso Brasileira prepara o novo ciclo para 2025 com a chegada de Ignácio Neto. O novo técnico da Águia Guerreira foi anunciado esta semana, após as eleições no clube, e vem para consolidar um trabalho iniciado nas categorias de base. Campeão nas categorias intermediárias, Neto agora assume a equipe que terá um calendário cheio na próxima temporada.

O treinador de 37 anos promete trazer uma abordagem moderna e vencedora ao clube paraense. O paraense, embora novo, ostenta um currículo promissor no futebol. No futsal estudantil coleciona títulos em todas as esferas: campeão estadual, regional, nacional e mundial. À frente da equipe sub-20 da Tuna, Ignácio foi Campeão Paraense com 100% de aproveitamento, Campeão da Copa Pará Sub-20 e Campeão da Supercopa Pará Sub-20, também com 100% de aproveitamento.

Além disso, levou a equipe às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, competindo com os melhores do país. Sua experiência no futebol de campo também inclui o título invicto da Série B2 do Campeonato Paraense pelo Pedreira Esporte Clube, em 2023.

Ignácio é Geólogo formado pela UFPA e mestre em Geociências, também é professor de Educação Física pela UEPA e gestor esportivo na rede particular de ensino. O fato mais expressivo em sua relação com os jovens foi a conquista do mundial de futsal sub-18 estudantil, dirigindo o time do Santa Rosa.

Em 2025, a Tuna Luso terá um calendário cheio, começando pela decisão oda Supercopa Grão-Pará, contra o Paysandu, no próximo dia 12 de janeiro. A partir daí, a Águia Guerreira terá o Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.