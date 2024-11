Certo na Tuna, Júlio César Nunes assina com o Manaus; Técnico da base pode assumir, diz jornalista

Tratado como nome certo para comandar a Tuna Luso em 2025, o técnico Júlio César Nunes assinou com o Manaus-AM para a próxima temporada. O treinador foi anunciado pelo Gavião do Norte há alguns dias, por meio de uma postagem nas redes sociais.

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, a mudança de Júlio César Nunes para o Manaus foi motivada por questões financeiras. A apuração indica que o time amazonense ofereceu ao profissional o dobro do que ele recebia no clube do Souza. Além disso, pesaram na decisão a possibilidade de disputar o título estadual, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D na próxima temporada.

A Tuna Luso, assim como o Manaus, terá um calendário cheio em 2025, com participação em quatro competições. No entanto, ao contrário do Gavião do Norte, a Tuna corre por fora na disputa do título paraense, que tem Remo e Paysandu — clubes que disputarão a Série B do Brasileirão no ano que vem — como grandes favoritos.

Para substituir Júlio César, segundo Carlos Ferreira, a Tuna cogita promover Ignácio Neto, técnico do sub-20 da Águia Guerreira. Sob o comando de Ignácio, a Lusa alcançou resultados expressivos nas categorias de base, como os títulos invictos do Campeonato Paraense e da Copa Pará.

Com Ignácio, a Tuna ainda chegou às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, sendo eliminada na última quinta-feira (7) pelo São Paulo, após derrota por 2 a 0 para o Tricolor Paulista.

Júlio César na Tuna

Aos 38 anos, Nunes é um treinador experiente, com grande parte de sua carreira construída no Sul do país. Ele já comandou equipes como Esportivo-RS, União Frederiquense-RS, PRS FC, Glória-RS, Passo Fundo-RS, Hercílio Luz-SC, União Rondonópolis-MT, Moto Club-MA e Joinville-SC.

Na Tuna Luso, Júlio César teve duas passagens. Na primeira, liderou o time na Série D do Brasileirão, terminando a fase de grupos na liderança, mas sendo eliminado no primeiro mata-mata. Já na segunda passagem, iniciada durante o Campeonato Paraense de 2024, ele levou a Águia Guerreira à semifinal do estadual e, posteriormente, conquistou a Copa Grão-Pará.