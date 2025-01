Com contrato até o fim de 2025, futuro de Lucas Maia no Paysandu está indefinido após processo

O zagueiro Lucas Maia está com o futuro indefinido no Paysandu. Com contrato renovado e válido até o fim de 2025, o jogador não se apresentou ao clube junto com o restante do elenco e, além de ter acionado o Papão na Justiça, teria declarado que não retornará. As informações foram fornecidas pelo diretor jurídico do clube, Márcio Tuma, que conversou com o Núcleo de Esportes de O Liberal.

“O Lucas (Maia) tem contrato conosco até o final de 2025. Estamos avaliando juridicamente quais serão os próximos passos a serem tomados. O fato é que ele tem faltado ao trabalho, o Paysandu está em dia com suas obrigações, e o atleta não tem cumprido o que foi acordado em contrato. O departamento jurídico do clube ainda não definiu uma posição sobre o caso. Ele foi notificado, apresentou uma contranotificação e declarou que não irá se apresentar. Estamos analisando a situação, mas, certamente, ele será penalizado. Continuamos aguardando a reapresentação de Lucas, pois ele é jogador do clube e deve cumprir suas obrigações”, afirmou.

Em 27 de dezembro, o jogador acionou o clube na Justiça, pedindo a rescisão do contrato, além de uma indenização no valor de R$ 3.345.350,00. No entanto, a ação foi recusada pelo juiz de plantão na Justiça do Trabalho, Luís Antônio Nobre de Brito, que apontou inconsistências no pedido.

No dia em que a ação foi protocolada, Lucas Maia deveria ter se apresentado ao clube, o que não ocorreu. O zagueiro chegou ao Paysandu em dezembro de 2023, vindo do Puebla, do México, e, na temporada de 2024, disputou 48 partidas, marcando três gols.

Com o retorno incerto, Maia não deve atuar no primeiro jogo do Papão na temporada, no dia 12 de janeiro, contra a Tuna Luso, pela Supercopa Grão-Pará. A partida está marcada para ocorrer a partir das 17h no Estádio do Mangueirão.