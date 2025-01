Vale título! Paysandu inicia venda de ingressos para final da Supercopa Grão-Pará; veja os valores

O primeiro desafio do ano já vale título para Paysandu e Tuna! Na manhã desta sexta-feira, (3), o Papão anunciou a abertura das vendas de ingressos para a final contra a Águia do Souza, válida pela Supercopa Grão-Pará. A partida está marcada para o próximo domingo, 12 de janeiro, às 17h, no Estádio Mangueirão.

De acordo com as informações divulgadas nas redes sociais do Paysandu, os preços para a arquibancada são de R$ 50, enquanto as entradas para o setor das cadeiras custam R$ 120. A meia-entrada será comercializada a R$ 25 e R$ 60 respectivamente, e estará disponível para retirada no dia 10 de janeiro, das 9h às 18h, no Estádio Banpará Curuzu. A gratuidade também será distribuída na mesma data, porém no horário das 8h às 12h.

VEJA MAIS

Os bicolores podem adquirir os ingressos nas lojas oficiais do clube localizadas na Região Metropolitana de Belém. Além disso, no dia da partida, os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h no Portão B2 do estacionamento do Estádio Mangueirão.

Confira os detalhes das vendas

Arquibancada Lado B – R$ 50

Arquibancada Meia – R$ 25

Arquibancada Sócio Proprietário – R$ 25

Cadeira Lado B – R$ 120

Cadeira Meia – R$ 60

Cadeira Sócio Proprietário – R$ 60

Taxa de venda no crédito: 10%

Taxa de venda no débito: 5%

Supercopa Grão-Pará

A Supercopa Grão-Pará reúne os campeões das principais competições estaduais, como o Campeonato Paraense e a Copa Grão-Pará, em um confronto único que abre oficialmente o calendário do futebol paraense. Esta "nova" competição, que teve sua origem em 2024, está prestes a iniciar sua segunda temporada neste ano.

Na edição anterior, o Águia de Marabá, campeão do Campeonato Paraense de 2023, enfrentou o Canaã, vencedor da Série B1 (critério de classificação na época) do mesmo ano. O Águia saiu vitorioso da partida, consagrando-se o primeiro campeão da Supercopa Grão-Pará ao vencer por 1 a 0.

Em 2025, o Lobo e a Águia do Souza se enfrentarão pela primeira vez na competição. O Paysandu chega à final após conquistar o Campeonato Paraense de 2024 ao vencer o Remo. Por sua vez, a Tuna Luso foi campeã da Copa Grão-Pará, torneio disputado entre os seis times que não conseguiram se classificar para a semifinal e final do Parazão, derrotando o São Francisco por 2 a 1.

Serviço

Paysandu x Tuna

Data e local: 12/01 – Mangueirão

Arquibancada: R$ 50

Cadeira: R$ 120