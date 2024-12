Presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger comenta sobre ação de Lucas Maia: 'Vamos nos defender'

O presidente do Paysandu Maurício Ettinger comentou sobre o processo movido na Justiça do trabalho pelo zagueiro Lucas Maia. Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal, o dirigente bicolor, que deixa a presidência no final de ano, falou que o clube vai se defender e que os salários estão sendo pagos.

"Hoje [sexta-feira] inclusive foi pago a carteira de novembro. O [pagamento do] FGTS falta um mês", afirmou o presidente, que completou: "Vamos nos defender".

Na última sexta-feira (27), se tornou publico a ação que o zagueiro bicolor moveu contra o Papão pedindo uma indenização de mais de R$ 3 milhões por salários atrasados, multa de rescisão de contrato e outros. A defesa do jogador pediu tutela de urgência, no entanto, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região do Pará (TRT/PA) negou o pedido.

Segundo a defesa de Lucas Maia, o valor também refere ao FGTS que não foi recolhido durante o contrato, pagamento incompleto dos salários de outubro e novembro, incluindo direito de imagem, ajuda de custo, dentre outros.

Em contato com o Núcleo de Esporte de OLiberal, o advogado do Paysandu, Márcio Tuma, afirmou que o valor da ação é muito alto, pois Lucas Maia pede a rescisão antecipada - ou tutela antecipada, sendo que o contrato do zagueiro com o clube vai até dezembro de 2025.

O juiz de plantão do TRT/PA, Luis Antonio Nobre de Brito, negou a tutela antecipada por falta de provas e inconsistências no pedido.

Lucas Maia chegou no Paysandu no final de 2023 após passagem pleo Puebla, do México. Com a camisa do Bicola, o zagueiro ajudou a equipe a permanecer na Série B, bem como a conquistar o Parazão e a Copa Verde. Ao todo, foram 48 partidas e três gols marcados.