Paysandu apaga vídeo de presidente, após cobranças de torcedores por pagamentos de funcionários

Na véspera de Natal, o Paysandu divulgou um vídeo com o presidente eleito, Roger Aguilera, desejando um feliz Natal a todos os bicolores, porém, a publicação que seria para agradecer pelo ano que passou e projetar o ano que se aproxima, não caiu muito bem, pois vários torcedores foram cobrar da diretoria, salários atrasados dos funcionários.

Após a publicação do vídeo de Roger Aguilera, muitos torcedores do Paysandu em várias redes sociais, não perdoaram o fato do presidente do clube desejar feliz Natal, sendo que os salários dos funcionários estão atrasados e sem previsão de pagamento. Após a divulgação do vídeo e a repercussão negativa, o clube tirou a publicação do ar em todas as plataformas.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o clube, para saber os motivos dos salários atrasados e a exclusão do vídeo nas redes sociais. O clube informou que os salários de novembro foram pagos hoje.

O Paysandu vem sofrendo com os vencimentos atrasados. No futebol, os salários de jogadores também estão pendentes premiações, tanto do título da Copa Verde, quanto da permanência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro.