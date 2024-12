Jornalistas de O Liberal elegem melhores do ano de Remo e Paysandu; confira

No final do ano, é comum que sites especializados em esportes e comentaristas elaborem listas de "melhores da temporada". As categorias são diversas, indo desde os gols mais bonitos até as partidas mais emocionantes. O Núcleo de Esportes de O Liberal decidiu realizar esse exercício, mas com um recorte específico: eleger a seleção de 2024, considerando apenas atletas de Remo e Paysandu, os dois principais clubes do estado.

A votação contou com a participação dos jornalistas Caio Maia, Nilson Cortinhas, Fábio Will, Aila Beatriz Inete, Luiz Guilherme Ramos e Vitor Castelo. Além deles, os estagiários do Núcleo, Andreia Santana e Pedro Garcia, também tiveram a oportunidade de votar. Todos integraram a equipe de Esporte de OLiberal.com, que acompanhou de perto a rotina dos dois clubes ao longo do ano de 2024.

VEJA MAIS

Na eleição, o Paysandu dominou a seleção com sete representantes, reflexo do bom desempenho da equipe na temporada. O Papão encerrou o ano com dois títulos — o Parazão e a Copa Verde — e garantiu sua permanência na Série B para 2025.

Por outro lado, o Remo teve quatro jogadores na seleção do ano, além do técnico Rodrigo Santana. Apesar de tropeços no Parazão, na Copa Verde e na Copa do Brasil, o time azulino conseguiu dar a volta por cima na reta final da temporada, conquistando o acesso à Série B de 2025.

Seleção da temporada 2024 (votos)

Goleiro : Matheus Nogueira (5);

: Matheus Nogueira (5); Defensores : Diogo Batista (6), Lucas Maia (8), Quintana (5) e Bryan Borges (6);

: Diogo Batista (6), Lucas Maia (8), Quintana (5) e Bryan Borges (6); Meias : João Vieira (8), Jaderson (8) e Pavani (6);

: João Vieira (8), Jaderson (8) e Pavani (6); Atacantes : Pedro Vitor (6), Borasi (8) e Esli García (7).

: Pedro Vitor (6), Borasi (8) e Esli García (7). Técnico: Rodrigo Santana (7).

Seleção da dupla Re-Pa em 2024, segundo os jornalistas de O Liberal.

Unanimidades

Jaderson e João Vieira foram os craques de Remo e Paysandu na temporada (Wagner Santana / O Liberal | Jorge Luís Totti / Paysandu)

Três jogadores foram unânimes entre os votantes: Jaderson (Remo), João Vieira (Paysandu) e Borasi (Paysandu). Os dois primeiros se destacaram como os atletas mais regulares de suas equipes, enquanto Borasi foi lembrado como a principal contratação da metade da temporada. O argentino chegou à Curuzu durante a Série B, conquistou a titularidade e permaneceu como peça-chave até o fim da competição.