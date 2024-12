Re-Pa do Parazão Sub-17 marca o milésimo jogo das categorias de base no estado em 2024

A Federação Paraense de Futebol (FPF) alcançou um feito histórico ao realizar o milésimo jogo das categorias de base nesta temporada. A partida, marcada pelo tradicional clássico Re-Pa entre as equipes Sub-17 masculinas, ocorreu na manhã desta sexta-feira (20), no Centro da Juventude (Ceju).

O confronto, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense da categoria, terminou empatado em 1 a 1. João Vitor abriu o placar para o Paysandu no final do primeiro tempo, mas Ryan igualou o marcador para o Remo na segunda etapa.

Transformação na base

Sob a gestão atual, o futebol paraense passou por uma verdadeira revolução. Em apenas dois anos, o número de competições de base saltou de três (duas masculinas e uma feminina) para 33, sendo 25 masculinas e 8 femininas. O crescimento de 1550% reflete a expansão do esporte em ambas as categorias: 1150% no masculino e 700% no feminino.

Uma das principais inovações foi a regionalização dos torneios, com a criação de competições como a Copa Oeste, Copa Sul, Copa Nordeste, Copa Metropolitana e a Supercopa. Essas iniciativas ampliaram as oportunidades para atletas de todas as regiões do Pará, proporcionando maior acesso, mais tempo de jogo e maior visibilidade para os jovens talentos.

Campeonato Paraense

Enquanto isso, o Campeonato Paraense adulto está próximo de começar. A competição tem início no dia 18 de janeiro, quando o Remo, segundo maior campeão da história do torneio, fará sua estreia. O Paysandu, maior detentor de títulos do Parazão, entrará em campo no domingo, dia 19.