Meia que conquistou acesso com o Paysandu em 2023 revela polêmica em Belém: 'fui xingado'

O volante Nenê Bonilha, de 32 anos, jogou no Paysandu em 2023 e fez parte do grupo que garantiu o acesso do Papão da Série C para a Série B naquele ano. Em entrevista ao canal "Que Finta", do jornalista Estevan Furtado, o jogador relembrou os bastidores de sua chegada ao time bicolor, que já foi marcada por uma polêmica nos primeiros dias em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Recém-chegado à capital paraense, Nenê saiu para jantar e não percebeu que o restaurante também realizava uma festa no local. Um torcedor que estava presente tirou uma foto do jogador, o que desencadeou uma onda de comentários negativos nas redes sociais.

VEJA MAIS

"Cheguei no Paysandu e não conhecia nada. Encheram meu Instagram de mensagens me xingando. Eu cheguei numa terça-feira e, na sexta, fui jantar. Pedi para o taxista me levar a um restaurante, estava sozinho, minha esposa ainda não tinha chegado. Falei para me levar a algum lugar legal. O Paysandu tinha perdido de 5 a 1 para o Ypiranga, se não me engano. Eu ainda não tinha sido apresentado e estava treinando. Só que o lugar onde fui se tornava uma balada depois, e eu não sabia, nunca tinha ido a Belém. Levantei para ir embora e tiraram uma foto minha. Mandaram em um grupo de torcedores", recordou.

Nenê revelou que pediu desculpas pelo ocorrido e deixou aberta a possibilidade de sair do clube. "No outro dia, seis horas da manhã, o diretor me ligou. Olhei o Instagram e tinha várias mensagens, até mandaram para minha esposa. Fui treinar, e o diretor veio falar comigo. O treinador era o Marquinhos Santos. Contei que não tinha intenção nenhuma de desrespeitar o clube, que não tinha ido para passear, mas pedi desculpas e disse que, se quisessem rescindir meu contrato, poderiam ficar à vontade", concluiu.

Atualmente, Nenê está no Brasiliense-DF. Ele já disputou 14 jogos pelo time candango, marcou quatro gols e deu uma assistência.