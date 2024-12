Paysandu é campeão da Taça da Juventude sub-12

Dezenas de torcedores do Paysandu estiveram na Arena Águia, no Curuçambá, em Ananindeua, para a grande final da Taça da Juventude, na categoria sub-12. Paysandu e CDMI fizeram a primeira das 3 finais que aconteceriam no mesmo dia, pelas categorias sub-14 e sub-17. No tempo normal, o CDMI abriu o placar. Mas nos acréscimos, em uma cobrança de falta de Jean, Cauã Guilherme empatou o jogo para o Paysandu e levou o jogo para os pênaltis. Nas cobranças, os meninos do bicola tiveram mais frieza e venceram por 5 a 3. Cauã foi eleito o melhor em campo, na eleição da organização do evento

Jean, um dos destaques do Paysandu pelo seu futebol e também pelos cabelos grandes e lisos, comemorou a conquista da garotada bicolor: “É muito bom ser um protagonista com a camisa do Paysandu, que é um time muito grande de Belém do Pará. Isso me motiva a nunca desistir e dar um futuro melhor para a minha família.

O pai de David, jogador que converteu o último gol de pênalti do Paysandu, comemorou bastante a conquista ao lado do filho. Diogo afirma que apoio não falta para que o filho se torne um grande jogador: “Desde criança a gente sonha em ser jogador. Estamos incentivando o David desde pequeno para ser jogador, e seja o que Deus quiser. Ele é um rapazinho muito dedicado. Procuro ensinar junto com a minha esposa as melhores coisas para ele.

David convertgeu o pênalti da conquista bicolor (Igor Mota/O Liberal)

A decisão do sub-14 foi disputada entre Santa Maria e CDMI. Já o sub-17 teve Atlético Tapanã e Craques do futuro disputando o título. O organizador do campeonato, Anderson Quaresma, citou o trabalho que é feito independentemente para fortalecer a categoria de base do Pará: “Só tenho o apoio de Deus e dos clubes para trabalhar em prol desses meninos”, conta, “muitos jogadores de base sonham em ser profissionais, mas só alguns sonham em conseguir. Então nós lutamos pelo menos para que se tornem cidadãos de bem”.