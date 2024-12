Torcedores de Remo e Paysandu revelam expectativas e pedidos para os times na próxima temporada

Clube do Remo e Paysandu encerraram o ano em bons termos com suas respectivas torcidas. Com o acesso do Leão e a permanência do Papão na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano, os torcedores estão com as expectativas elevadas para a próxima temporada dos clubes do coração. E, entre títulos, acessos e permanências, os principais pedidos de “natal” da torcida para a dupla Re-Pa são que os times não caiam de divisão.

Para Lucas Neves, torcedor do Leão Azul desde o nascimento, por influência do pai, em meio a uma família bicolor, a expectativa é que o Remo apresente um elenco competitivo para alcançar conquistas nas competições que estão por vir. O Leão disputará, em 2025, além da Série B, o Campeonato Paraense, a Copa Verde e a Copa do Brasil.

“Com o Remo na Série B, com cotas maiores durante o ano, o mínimo que esperamos é um time competitivo desde o início, com condições de, no mínimo, chegar na terceira fase da Copa do Brasil e, dependendo de quem seja o adversário, tentar avançar ainda mais, e depois que possa fazer uma Série B tranquila, sem sustos”, disse.

O azulino, que é frequentador assíduo dos estádios, apoiando sempre o Clube do Remo, ainda fez uma avaliação da última temporada do Leão e revelou o pedido de natal que faria ao time para 2025.

“A temporada [2024] não foi ruim como um todo, graças ao acesso à Série B, que acabou salvando. Acho que houve contratações erradas, baixo desempenho nos clássicos, entre outras coisas que atrapalharam o clube”, avaliou.

“Meu pedido principal, com certeza, seria o acesso à Série A, além de chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, assim o clube teria cotas maiores em 2026 e poderia viabilizar uma reestruturação, com reforma no Baenão, melhores condições pro CT e mais apoio para outras modalidades. Se ainda não der para brigar por Série A, que possa pelo menos fazer uma Série B tranquila, sem se preocupar com rebaixamento”, contou.

Do outro lado da Avenida Almirante Barroso, a torcida do Paysandu finalizou o ano podendo comemorar as conquistas do time. Além da permanência na Série B do Brasileirão, o Papão conquistou mais um título de Campeão Paraense e o tetracampeonato na Copa Verde. Para Ulysses Lucas, bicolor de berço, a expectativa para o próximo ano, além das taças regionais, é o acesso para a elite do futebol brasileiro.

“No final dessa temporada, deu tudo certo: conquistamos dois títulos e permanecemos na Série B, mas poderia ter sido mais tranquilo. Brigar contra o rebaixamento me deixou muito preocupado”, contou.

“Agora é montar um elenco competitivo e vencer novamente os campeonatos regionais, chegar longe na Copa do Brasil, mas, principalmente, conquistar o acesso para a Série A. O Paysandu precisa pensar grande e é isso que a torcida espera do clube”, completou.

Segundo ele, o acesso para a Série A seria o presente de natal ideal para ele.

“Aprendi a ser Paysandu com os meus pais, que desde muito cedo me levaram aos jogos, que me apresentaram a história do time e que me fizeram compreender a importância de pertencer ao maior campeão da Amazônia. Acompanho assiduamente os jogos desde a infância, sou aquele tipo de torcedor fanático. O Paysandu é o meu único time, sinto um amor incondicional pelas nossas cores, pela nossa história e por tudo que o clube representa. Então, o acesso para a Série A é o presente perfeito pro próximo ano”, completou.