Remo oficializa entrada na Libra e garante verba de transmissão da Série A

O Clube do Remo confirmou no início da noite desta quarta-feira (18), a entrada na Libra, uma das ligas que aglutinam os clubes das Séries A e B, com o intuito de comercializar os direitos de transmissão dos jogos a partir de 2025. A decisão azulina o coloca no mesmo grupo do maior rival e outras 13 equipes da primeira divisão nacional.

No documento encaminhado à imprensa, o clube expôs os motivos que o levaram a assinar com o grupo. "A Libra se destaca por promover uma distribuição mais equitativa das cotas de premiação e dos direitos de transmissão dos jogos, um aspecto crucial para o fortalecimento das finanças dos clubes participantes. Ao priorizar a competitividade, a liga busca criar um cenário em que todas as equipes possam ter acesso a recursos que garantam seu crescimento e desenvolvimento dentro e fora de campo", explica.

A entidade, por sua vez, também externou seu ponto de vista com a chegada de um novo afiliado. "Estamos muito felizes com a entrada do Remo na LIBRA, um clube tão tradicional no cenário brasileiro, e que retorna à Série B em 2025 de maneira merecida. Ter duas potências da região Norte no grupo reforça o caráter nacional de nosso projeto, que segue com a missão de contribuir para a criação da liga nacional de clubes", comentou Júlio Casares, presidente do São Paulo e membro do Conselho Gestor da LIBRA.

O bloco comercial fechou acordo com a Globo para transmissão de jogos da Série A na casa dos R$ 6 bilhões. O time receberá 12,5% do repasse de 3% do contrato da Série A, cerca de de R$ 4,4 milhões por ano, fora o valor que ainda será negociado com a transmissão da Série B. Além do Clube do Remo, a Libra também conta com ABC, Atlético-MG, Bahia, Brusque, Flamengo, Grêmio, Guarani, Palmeiras, Paysandu, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo, e Vitória.

A escolha remista estava entre a Libra e a LFU. Este último, por sua vez, é o grupo com o maior número de afiliados nas duas divisões. Na Série A são 11 dos 20 clubes (Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco e Fluminense). Na Série B a diferença é ainda maior, contando com 16 dos 20 clubes. (Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, CRB, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova, Atlético-GO, Criciúma, Cuiabá, Athletico-PR e Athletic-MG).