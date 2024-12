Remo está entre os assuntos que estiveram mais em alta no Pará, diz Google; veja a lista

Com o término do ano, as empresas realizam uma espécie de “balanço” ou uma “retrospectiva”. O Google, um dos maiores sites buscadores do mundo, revelou com exclusividade à Redação Integrada de O Liberal, os assuntos que tiveram em alta na busca. No Pará, o Remo foi o assunto que mais teve ascensão no site Google. Já seu Rival, o Paysandu, não aparece na lista dos top 10.

Assuntos com mais alta buscados no Google no Pará durante 2024

Remo Eurocopa Copa América Silvio Santos Copa do Brasil Eleições 2024 Olimpíadas 2024 Divertida Mente 2 Rebeca Andrade Concurso Nacional Unificado

Além de estar entre os assuntos mais procurados pelo Google no Pará no ano de 2024, o Remo aparece no Top 10 novamente, dessa vez nas perguntas mais feitas no Google no Estado do Pará. Além de futebol, as perguntas também englobam assuntos como política, entretenimento e educação.

Perguntas no Pará Buscas do ano

Quem ganhou a bola de ouro em 2024? Quantos vereadores são eleitos? Quem ganhou o BBB 2024? Quem sai do BBB hoje? Escala 6x1 como funciona? Mpox o que é? Como calcular a nota do Enem Quando sai o resultado da UFPA 2024 Quanto foi o jogo do Remo? Quantos dias tem 2024